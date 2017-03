RB Leipzig verliert gegen Wolfsburg - Gomez macht den Unterschied

Anzeige

Leipzig. Abstiegsbedrohte Mannschaften aus Norddeutschland liegen RB Leipzig offenbar gar nicht. Nach der 0:3-Pleite gegen den Hamburger SV vor vier Wochen folgte am Sonnabend die nächste Niederlage. Der VfL Wolfsburg nahm mit einem 1:0-Sieg vor den Augen von Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) drei Punkte mit nach Hause.

So hatte sich das RB-Trainer Ralph Hasenhüttl nicht vorgestellt. Eigentlich wollte der Coach, dass seine Spieler den VfL Wolfsburg permanent stressen. Davon war mit dem Anpfiff erstmal nichts zu sehen. Im Gegenteil: Es wirkte geradewegs, als ob VfL-Trainer Andries Jonker genau dieselbe Marschrichtung vorgegeben hatte. Die abstiegsbedrohten Niedersachsen spielten mutig nach vorn und setzten die roten Bullen gehörig unter Druck.

RB Leipzig empfing den VfL Wolfsburg zum Heimspiel (2) (dpa) RB Leipzig empfing den VfL Wolfsburg zum Heimspiel (3) (dpa) RB Leipzig empfing den VfL Wolfsburg zum Heimspiel (4) (dpa) RB Leipzig empfing den VfL Wolfsburg zum Heimspiel (5) (dpa) RB Leipzig empfing den VfL Wolfsburg zum Heimspiel (6) (dpa) RB Leipzig empfing den VfL Wolfsburg zum Heimspiel (1) (dpa) RB Leipzig empfing den VfL Wolfsburg zum Heimspiel (15) (dpa) RB Leipzig empfing den VfL Wolfsburg zum Heimspiel (9) (dpa) RB Leipzig empfing den VfL Wolfsburg zum Heimspiel (12) (dpa) RB Leipzig empfing den VfL Wolfsburg zum Heimspiel (8) (dpa) RB Leipzig empfing den VfL Wolfsburg zum Heimspiel (7) (dpa) RB Leipzig empfing den VfL Wolfsburg zum Heimspiel (10) (dpa) RB Leipzig empfing den VfL Wolfsburg zum Heimspiel (11) (dpa) RB Leipzig empfing den VfL Wolfsburg zum Heimspiel (13) (dpa) RB Leipzig empfing den VfL Wolfsburg zum Heimspiel (14) (dpa)

Schon in der zweiten Minute zog Yannick Gerhardt aus 20 Metern völlig freistehend ab. Glück für RB-Keeper Peter Gulacsi, dass zu wenig Druck hinter dem Ball war. Die Leipziger waren sichtlich beeindruckt. Marvin Compper spielte in der eigenen Hälfte einen Ball genau in die Füße von Maximilian Arnold, ohne Folgen.

In der neunten Minute setzte der VfL zum Konter an. Daniel Didavi legte den Ball quer auf Mario Gomez und der Nationalstürmer nagelte die Kugel in die Maschen zur Gästeführung. "Wir müssen höllisch aufpassen und dürfen ihm keinen Platz geben und ihn am besten gar nicht vor das Tor lassen", hatte Hasenhüttl gewarnt.

Guido Schäfers Kurzeinschätzung zum Spiel

RB schüttelte die Wolfsburger Umklammerung nach einer Viertelstunde ab. Diego Demme zwang Koen Casteels mit einem Schuss aus 20 Metern zu einer Glanzparade. Zumeist fanden die Leipziger aber nicht in den Wolfsburger Strafraum. Schiedsrichter Benjamin Brand musste die Partie wegen vielen kleinen Fouls immer wieder unterbrechen. Glück für Naby Keita in der 32. Minute: Nach einer Grätsche von Didavi gegen Kaiser, rannte der Leipziger trotz Spielunterbrechung hinter dem Wolfsburger her und mähte ihn von hinten um. Mit der fünften gelben Karte war er gut bedient. RB kam noch zu einer Gelegenheit, Timo Werner bediente nach einem Konter seinen Sturmpartner Emil Forsberg kurz vor dem Seitenwechsel, aber zu ungenau.

In der Pause wunderte sich der gesperrte Stefan Ilsanker über die harte Spielweise der Wolfsburger und haderte mit seinem Platz bei den Zuschauern. "Ich muss aufpassen, dass ich auf der Tribüne keinen nieder grätsche", so der Österreich, der in Gedanken mitspielte.

Hasenhüttl reagierte in der Kabine. Die Rückkehr in die Startelf endete für Dominik Kaiser schon nach 45 Minuten. Für ihn kam Federico Palacios, ein ehemaliger Wolfsburger, ins Spiel.

Brachte den Gastgebern kein Glück: Ministerpräsident Stanislaw Tillich (2.v.l.). © dpa

Spektakuläre Szene in der 54. Minute: Gulacsi unterschätzte einen Ball von Didavi, der an den Pfosten klatschte. Das zurückspringende Spielgerät hämmerte der Wolfsburger erneut aus Nahdistanz auf den Kasten. Gulacsi parierte. Der anschließende dritte Versuch von Gomez prallte an Pfosten und Gulacsi.

Ilsanker hatte in der Pause noch etwas gesagt: "Hoffentlich findet der Schiedsrichter seine Linie." Zumindest in der 58. Minute hatte RB Pech mit Brand. Ein Handspiel von Robin Knoche im Strafraum wertete er nicht für elfmeterreif.

RB kämpfte, rackerte und rannte um wenigstens einen Punkt. Es sollte nichts mehr werden. Entweder war ein Wolfsburger Bein dazwischen oder ein Haken zu viel im Spiel, wie bei Marcel Sabitzer Chance in der 74. Minute. Statt sofort im Strafraum zu schießen, wollte der Österreicher noch einen weiterer Wolfsburger umkurven. Seinen Schuss hielt dann Casteels.

RB Leipzig: Gulacsi - Schmitz (68. Upamecano), Orban, Compper, Halstenberg, Keita, Demme, Sabitzer, Kaiser (46. Palacios), Forsberg (73. Burke), Werner VfL Wolfsburg: Casteels - Rodriguez (43. Guilavogui), Knoche, Blaszykowski, Gerhardt, Luiz Gustavo, Bazoer (68. Seguin), Didavi (82. Vieirinha), Malli, Gomez Tore: 0:1 Gomez (9.) Zuschauer: 42.558 (ausverkauft)

Jetzt hier die Leistung von RB Leipzig gegen Wolfsburg bewerten:

KOMMENTIEREN