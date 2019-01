RB Leipzig verliert geheimes Testspiel gegen den 1. FC Magdeburg mit 1:2

Leipzig. Unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit hat RB Leipzig am Sonntag ein Testspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg mit 1:2 verloren. Bei RB kamen auf dem nicht einsehbaren Trainingsplatz drei am Cottaweg nur Spieler zum Einsatz, die gegen den BVB nicht oder nur kurz auf dem Rasen gestanden hatten. Zudem wurde das Team mit einigen Nachwuchsspielern aufgefüllt. Für RB traf Jean-Kevin Augustin. Bei den Gästen waren Philip Türpitz und Neuzugang Steven Lewerenz erfolgreich.

Für Magdeburg, Aufsteiger und aktuell Tabellensiebzehnter der zweiten Liga, war es der vorletzte Test vor dem nächsten Pflichtspiel am 29. Januar zuhause gegen Erzgebirge Aue. Zum Abschluss der Vorbereitung spielt der 1. FCM am Dienstag vor heimischem Publikum gegen den Drittligisten FSV Zwickau. RB Leipzig startet ebenfalls am Dienstag in die Vorbereitung auf das Auswärtsduell am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf