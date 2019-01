RB Leipzig verliert Kracher gegen BVB nach schwacher erster Halbzeit

Leipzig. RB Leipzig hat den Auftakt zur Bundesliga-Rückrunde gegen Tabellenführer Borussia Dortmund mit 0:1 (0:1) verloren. Den entscheidenden Treffer des Tages schoss der Belgier Axel Witsel. Ralf Rangnick setzt mit einer Ausnahme auf die Startelf aus dem Test gegen Galatasaray Istanbul: Für den verletzten Bruma läuft Kevin Kampl auf. Der Slowene hatte Teile der Vorbereitung wegen eines Zehenbruchs aus der Hinrunde verpasst und war erst Anfang der Woche ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Bei Emil Forsberg reicht es dagegen nach seiner knapp dreimonatigen Verletzungspause noch nicht für einen Platz im Kader.

Rangnicks Gegenüber Lucien Favre muss kurzfristig den Ausfall von Marco Reus kompensieren. Der BVB-Kapitän war im Training umgeknickt. Ersetzt wird der Nationalspieler durch Maximilian Philipp. Joker-Phänomen Paco Alcácer nimmt zunächst auf der Bank Platz.

RB zu Beginn wacher

RB kommt besser in die Partie und hat nach vier Minuten die erste dicke Chance zur Führung: Marcel Halstenberg schlägt eine Freistoßflanke von links in den Sechzehner. Direkt vor Roman Bürki steht Timo Werner plötzlich völlig frei, doch Leipzigs erfolgreichster Stürmer köpft direkt in die Arme des BVB-Keepers.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Rückrundenauftakt gegen Borussia Dortmund RB Leipzig - Borussia Dortmund ©

Anzeige

Zwei Minuten später kommt auch Dortmund zum ersten Abschluss. Dabei sieht Lukas Klostermann im Strafraum gegen Julian Weigl ganz schlecht aus. Der Youngster legt den Ball quer auf Axel Witsel. Seinen Schuss von der Strafraumkante kann Gulacsi ohne Probleme entschärfen. Schon deutlich knapper ist es wenige Sekunden später, als Dayot Upamecano im Strafraum mit einer perfekt getimten Grätsche gegen Mario Götze rettet. Der Franzose ist nach 13. Minuten erneut zur Stelle und klärt in letzter Sekunde eine flache Hereingabe. Philip hätte diesem Moment wohl goldrichtig gestanden.

BVB mit Chancenplus

Nach einem ausgeglichenen Start findet Dortmund die besseren Lösungen in der Offensive. Besonders Jadon Sancho hat nach der Winterpause richtig Lust auf Fußball und stellt Halstenberg auf der linken Abwehrseite immer wieder vor Probleme. Die Führung nach 19 Minuten für den BVB ist deshalb folgerichtig: Eine Ecke von Raphael Guerreiro verlängert Piszczek im Kopfballduell mit Upamecano in die rechte Strafraumhälfte. Dort macht Axel Witsel keine Gefangenen und jagt den Ball mit einem Spannschuss über Gulacsi hinweg ins Tor.

DURCHKLICKEN: RB Leipzig in der Einzelkritik (1) Peter Gulacsi: Machtlos beim 0:1, Retter gegen Philipp, ansonsten nicht geprüft. Note 2. ©

RB Leipzig wirkt nach dem frühen Rückstand angeschlagen. Die hochstehende Dortmunder Mannschaft erstickt das Leipziger Aufbauspiel in dieser Phase im Keim und hat mit Witsel einen überragenden Spielgestalter in ihren Reihen. In der Defensive kommen die Roten Bullen zudem häufig einen Schritt zu spät.

Der letzte Pass

Bezeichnend für die bis dahin etwas unglückliche erste Hälfte: Timo Werner. Der Nationalspieler zieht nach knapp 30 Minuten in der Mitte der gegnerischen Hälfte drei Dortmunder auf sich. Sein Pass in den Lauf von Marcel Sabitzer gerät aber deutlich zu steil und rollt ins aus.

Doch RB will es vor der Pause nochmal wissen und schafft es, den BVB zeitweise in seine Hälfte zu drängen. Richtig knapp ist es bei einem Pass von Konrad Laimer: Der Österreicher gewinnt drei Meter vor dem Dortmunder Strafraum einen Zweikampf gegen Götze und spielt steil. Bürki rettet Zentimeter vor dem heranfliegenden Poulsen. Wenige Minuten später verpasst auch Upamecano hauchdünn eine Flanke aus dem linken Halbfeld. Mit einem 0:1-Rückstand geht es in die Kabinen.

Offenes Spiel

Wieder gehört RB die erste brenzlige Aktion. Upamecano lässt Guerreiro an der rechten Dortmunder Strafraumkante wie einen Trainingskegel stehen. Davon, wie leicht er da vorbeikommt, ist in der Mitte sogar Sabitzer überrascht. Die flache Hereingabe kann er direkt vor Bürki nicht richtig verwerten. Gulacsi hält RB in Minute 53 mit einer Glanztat im Spiel. Dortmunds Philipp wird steil geschickt und hat nur noch den Ungar vor sich. Der pariert den flachen Abschluss überragend mit dem linken Bein.

Timo Werner hat in Minute 63 den Ausgleich auf dem Fuß. Bürki rutscht bei einem Rückpass an der Strafraumkante weg und spielt den Ball unglücklich zum deutschen Nationalstürmer. Im letzten Moment bereinigt der BVB-Keeper die Situation selbst. Dabei will Werner einen Regelverstoß wahrgenommen haben. Doch Aytekins Pfeife bleibt – wohl zurecht – stumm. Upamecano kommt nach 65 Minuten bei einem Konter über die rechte Dortmunder Seite gegen Philipp zu spät und kassiert nach seiner Grätsche Gelb. Für das Auswärtsspiel kommende Woche gegen Fortuna Düsseldorf ist der Franzose damit gesperrt.

RB mit mehr Chancen

In der Offensive hat RB nun deutlich mehr vom Spiel. Exemplarisch: Sabitzer spielt einen Steilpass zu Poulsen an die Dortmunder Strafraumkante. Der Däne lässt prallen und Werner verpasst den Ball nur um ein Haar. Kurz darauf vergeben die Roten Bullen die bis Dato größte Chance zum Ausgleich: Einen stark vorgetragenen Konter spielt Werner mustergültig von links in den Strafraum. Sabitzers Abschluss wird aber glänzend von Bürki pariert. In Minute 77 entschärft der Schweizer zudem einen Schuss von Werner, den Konaté mit einem perfekten Steilpass in die Spitze vorbereitet hatte.

Auch Favre entgeht die Leipziger Druckphase nicht. Der BVB-Coach bringt für die Schlussphase Paco Alcácer für Philipp sowie Christian Pulisic für Guerreiro. Auch Rangnick will frischen Wind: Matheus Cunha ersetzt Diego Demme. Die Dortmunder setzten in den letzten Minuten auf Konter, RB will den Ausgleich mit aller Macht erzwingen. Kurz vor Schluss setzt Alcácer einen Schuss an die Latte, der Ball landet kurz vor der Linie. Auch Leipzig hat 20 Sekunden vor Abpfiff noch eine Chance. Doch Poulsens Flanke köpft Cunha ans rechte Außennetz. Es bleibt beim 1:0-Auswärtssieg für den BVB.