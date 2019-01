RB Leipzig verpasst eine Million Zuschauer und 100 Tore nur knapp

RB Leipzig hat 2018 ein wahres Mammutprogramm abgespult. Insgesamt 54 Mal standen die Roten Bullen auf dem Platz. Zum Vergleich: 2017 waren es noch 43 Spiele. Nach 26 Partien verließen die Roten Bullen 2018 den Rasen als Sieger, also fast die Hälfte der Spiele. Dem stehen 13 Unentschieden und 15 Niederlagen gegenüber. (2017: 20 Siege). Die Zahlen stammen aus der kürzlich vom Verein veröffentlichen Jahresstatistik. Bemerkenswert: die Heimstärke von RB. In Leipzig sammelten Demme und Co. 65 Prozent ihrer Punkte.

13. Januar 2018: Aufatmen beim Vizemeister: Nach fünf Spielen ohne Sieg kehrt RB Leipzig mit einem starken Auftritt in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Gegen den bis dato Tabellenzweiten und seit elf Spielen ungeschlagenen FC Schalke 04 siegt das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl im ausverkauften heimischen Stadion mit 3:1 (1:0).

Fast eine Million Zuschauer in der Arena

Ein großer Faktor in der Arena: die Fans. 940.346 Zuschauer waren im zurückliegenden Jahr auf den Rängen dabei, ein Schnitt von rund 33.500 Fans pro Spiel. Wie wichtig die Unterstützung für die Mannschaft zu sein scheint, zeigt auch die Torverteilung: 60 Prozent der Tore gelangen zu Hause. Weniger gut lief es auf fremden Plätzen: 18 Heimsiegen stehen 2018 acht Auswärtsdreier gegenüber.

Werner Topstürmer, Poulsen und Demme Dauerbrenner

Am treffsichersten war Timo Werner mit 22 Toren, davon sieben Doppelpacks. Dem RB-Topstürmer gelangen damit fast ein Viertel der insgesamt 96 RB-Tore im Jahr 2018. Auf Platz zwei im mannschaftsinternen Ranking landete Jean-Kévin Augustin mit 16, gefolgt von Yussuf Poulsen mit 12 Buden. Die Dauerbrenner des Jahres sind Diego Demme und ebenfalls Yussuf Poulsen. Die beiden streiften jeweils in 47 Partien das rot-weiße Trikot über. Poulsen machte gegen den FC Bayern München am 16. Spieltag der laufenden Saison zudem sein 200. Pflichtspiel für RB.

Trainingsauftakt am Freitag