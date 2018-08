RB Leipzig verpasst Sieg gegen Luhansk

Zweitens: Das Remis lässt RB vitale Chancen auf den Einzug in die Gruppenphase, das Rückspiel am Donnerstag bringt Klarheit, wem die Uefa 2,92 Millionen Euro Begrüßungsgeld überweist.

Drittens: RB Leipzig ist aus dem Poker um Bayern-Profi Sebastian Rudy, 28, ausgestiegen. Seltsam, dass RB überhaupt am Pokertisch saß, obwohl der Mindesteinsatz nicht ansatzweise gestemmt werden konnte. Die Schalker Eheanbahnung mit Rudy ist noch in der Flirtphase, die Königsblauen haben noch keine Zahlen mit dem 624-fachen Meister ausgetauscht. Statt eines Rudy-Kaufs ist nun bei RB eine Ausleihe eines defensiven Mittelfeldspielers im Schwange.

Rein ins pralle Leben, rein in die Partie zwischen dem Fünften der ukrainischen Liga und dem letztjährigen Sechsten der Bundesliga. Rangnick hatte gewarnt von den rustikalen Luhanskerlen, Schienbeinschoner vorne und hinten empfohlen. Der 60-Jährige behielt Recht, auf dem Rasen des Slawutytsch-Stadions duftete es nicht nach Davidoff for Men, sondern nach dem berüchtigten Old Spice for Hausmeister. Rangnick bringt keine 1b-Truppe. Timo Werner ist dabei, Diego Demme, Marcelo Saracchi und Co. ebenfalls. Im Kader: U19-Mann Erik Majetschak, der just einen Profivertrag unterschrieben hat.