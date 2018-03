RB Leipzig verpasst vor den Augen des Bundestrainers Sieg im Spitzenspiel

Trotz 1:0-Führung kann RB Leipzig in einem kurzweiligen Topspiel nicht gegen Borussia Dortmund gewinnen. Der Abstand zu den Champions-League-Plätzen wächst für das Hasenhüttl-Team auf drei Punkte an.

Leipzig.Bereits zum achten Mal in dieser Bundesligasaison kann RB Leipzig nach einer Führung nicht gewinnen. In einem unterhaltsamen und temporeichen Spitzenspiel muss sich das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl am Samstagabend gegen Borussia Dortmund mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Im seit langem mal wieder ausverkauften heimischen Stadion, in dem auch Bundestrainer Joachim Löw zu Gast ist, bringt Jean-Kevin Augustin die Leipziger nach einer knappen halbe Stunde in Führung. Marco Reus gleicht noch vor der Pause zum 1:1 aus.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel RB Leipzig - Borussia Dortmund (1:1) © Getty Images RB Leipzig - Borussia Dortmund (1:1) © Getty Images RB Leipzig - Borussia Dortmund (1:1) © Getty Images RB Leipzig - Borussia Dortmund (1:1) © Getty Images RB Leipzig - Borussia Dortmund (1:1) © Getty Images RB Leipzig - Borussia Dortmund (1:1) © Getty Images RB Leipzig - Borussia Dortmund (1:1) © Getty Images RB Leipzig - Borussia Dortmund (1:1) © Getty Images RB Leipzig - Borussia Dortmund (1:1) © Getty Images RB Leipzig - Borussia Dortmund (1:1) © Getty Images RB Leipzig - Borussia Dortmund (1:1) © Getty Images RB Leipzig - Borussia Dortmund (1:1) © Getty Images RB Leipzig - Borussia Dortmund (1:1) © Getty Images RB Leipzig - Borussia Dortmund (1:1) © Getty Images RB Leipzig - Borussia Dortmund (1:1) © Getty Images RB Leipzig - Borussia Dortmund (1:1) © Getty Images RB Leipzig - Borussia Dortmund (1:1) © Getty Images RB Leipzig - Borussia Dortmund (1:1) © Getty Images RB Leipzig - Borussia Dortmund (1:1) © Getty Images RB Leipzig - Borussia Dortmund (1:1) © Getty Images RB Leipzig - Borussia Dortmund (1:1) © Getty Images RB Leipzig - Borussia Dortmund (1:1) © Getty Images RB Leipzig - Borussia Dortmund (1:1) © Getty Images RB Leipzig - Borussia Dortmund (1:1) © Getty Images RB Leipzig - Borussia Dortmund (1:1) © Getty Images RB Leipzig - Borussia Dortmund (1:1) © Getty Images RB Leipzig - Borussia Dortmund (1:1) © Getty Images RB Leipzig - Borussia Dortmund (1:1) RB Leipzig - Borussia Dortmund (1:1) RB Leipzig - Borussia Dortmund (1:1) © Getty Images RB Leipzig - Borussia Dortmund (1:1) © Getty Images

In der Tabelle bleibt RB Leipzig auf Rang sechs und hat nun schon drei Punkte Rückstand auf einen Champions-League-Platz. Denn die Konkurrenten aus Frankfurt, Schalke und Leverkusen konnten am Samstagnachmittag allesamt Siege verbuchen.

RB-Coach Ralph Hasenhüttl war dennoch nicht unzufrieden: „Ich habe ein gerechtes Unentschieden gesehen, von zwei Mannschaften, die phasenweise viel Tempo im Spiel hatten. Wir (Stöger und Hasenhüttl) haben geflachst, für Beamtenfußball wart ihr ganz schön flott unterwegs und ihr für Krise auch. Trotzdem hat man beiden Teams in manchen Phasen angemerkt, dass die letzte Entscheidung vor dem Tor nicht die richtige war. Beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt.“ Stöger pflichtete seinem Freund bei: „Ich habe ein allgemein sehr gutes Spiel gesehen. Viel Tempo, beide Teams waren darauf aus, gewinnen zu wollen. Für uns ist das Ergebnis okay, weil wir auf eine Mannschaft getroffen sind, die auch das Ziel hat, in die Champions League zu kommen. Da haben wir den Abstand gehalten.“

Zwei Abseitstore des BVB

DURCHKLICKEN: RB gegen Dortmund in der Einzelkritik (32) Peter Gulacsi: Einmal glänzend gegen Batshuayi, ansonsten vornehmlich als Ballverteiler gefragt. Note 2. © GEPA Pictures (27) Konrad Laimer: Solider Part hinten und vorne recht, hält Schmelzer im Schach. Note 3. © GEPA Pictures (4) Willi Orban: Herr der Lüfte, am Boden nicht immer sattelfest. Note 3. © GEPA Pictures (5) Dayot Upamecano: Bester Mann auf dem Platz, unüberspielbar. Note 1. © GEPA Pictures (16) Lukas Klostermann: Mehrfach im Sprint rettend, vorm 1:1 gegen Reus einen Schritt zu spät. Note 3. © GEPA Pictures (44) Kevin Kampl: Powert sich eine Stunde lang aus, nahezu fehlerlos. Note 3. © GEPA Pictures (8) Naby Keita: Klasse Balleroberung und Pass in den Lauf von Augustin, giftig im Zweikampf. Note 2. © GEPA Pictures (7) Marcel Sabitzer: Griffig über 90 Minuten, ruft alles, zuweilen mit der falschen Entscheidung. Note 3. © GEPA Pictures (10) Emil Forsberg: Nähert sich langsam seiner Bestform, das ist wichtig für RB. Note 3. © GEPA Pictures (11) Timo Werner: Spritzig wie in besten Tagen, glücklos vorm Tor. Note 3. © GEPA Pictures (29) Jean-Kevin Augustin: Drei Tore in den letzten drei Bundesligaspielen, setzt seinen Körper top ein. Note 2. © GEPA Pictures (17) Bruma: Belebt das RB-Spiel. Stark am Ball, selbstbewusst. Note 2. © GEPA Pictures (13) Stefan Ilsanker: Haut sich nach seiner Einwechslung rein, lässt sich von brachialem Bock nur kurz stören. Note 3. © GEPA Pictures (9) Yussuf Poulsen: Bringt Physis ins RB-Spiel, darf jederzeit wiederkommen. Note: 3. © GEPA Pictures

Das Tempo und der Zug zum Tor sind auf beiden Seiten von Beginn an hoch. Schon nach neun Minuten bekommt Werner nach einem Fehlpass von Dortmunds Akanji die Chance zur frühen Führung, scheitert aber mit seinem unplatzierten Abschluss an BVB-Keeper Bürki. Im Gegenzug hält Gulacsi den gewaltigen Schuss des belgischen Nationalstürmers Batshuayi und die Null auf Seiten des Gastgebers.

Nach einer Viertelstunde hat der BVB die Leipziger über die Stationen Reus, Schürrle, Batshuayi klassisch ausgekontert, der Ball zappelt im RB-Tor. Glück für das Hasenhüttl-Team, denn der Treffer entstand aus dem Abseits. In der 26. Minute muss Gulacsi erneut hinter sich greifen. Doch beim Tor von Marco Reus hebt der Linienrichter zu Recht die Fahne.

Borussia Dortmund in der Einzelkritik gegen RB Leipzig Nach dem 1:1-Ausgleichstreffer durch Marco Reus war der Jubel bei Borussia Dortmund groß. Doch wie haben die anderen BVB-Stars performt? Hier ist die Einzelkritik des Auftritts bei RB Leipzig. © Boris Streubel/Bongarts/Getty Images Roman Bürki: Pariert gegen Timo Werner in der neunten Minute unaufgeregt und ist beim Tor von Augustin machtlos. NOTE 2 © Peter Lous/Soccrates/Getty Images Lukasz Piszczek: Riegelt seine rechte Seite ab, wird von Timo Werner im Sprintduell stehen gelassen. NOTE 3 © imago Manuel Akanji: Lässt den letzten Ball der Leipziger nicht zu und riegelt das Zentrum ab. NOTE 2 © imago Ömer Toprak: Ist beim 1:0 nicht auf der Höhe und lässt Augustin davon laufen. NOTE 4 © imago Marcel Schmelzer: Treibt das Spiel auf der linken Seite an, lässt kaum etwas zu. NOTE 3 © Boris Streubel/Bongarts/Getty Images Julian Weigl: Spielt unauffällig, macht aber auch keine Fehler. NOTE 3 © imago Mahmoud Dahoud: Traumpass auf Marco Reus vor dem 1:1, senst Sabitzer kurz vor der Halbzeit wuchtig um. NOTE 3 © imago Marco Reus (bis 88.): Steht beim Ausgleich mit einem Fuß im Abseits, sieht der Schiedsrichter aber nicht. Den Abschluss beherrscht er im Schlaf. NOTE 2 © Boris Streubel/Bongarts/Getty Images Mario Götze (bis 78.): In der Offensive bemüht, aber wenig zwingende Aktionen. NOTE 3 © imago André Schürrle: Spielantreiber auf der linken Seite, erntet für einen Faller im Strafraum ohne Gegnerkontakt aber Pfiffe. NOTE 3 © Boris Streubel/Bongarts/Getty Images Michy Batshuayi: Lässt zwei riesige Chancen ungenutzt. Glänzt durch seine Anspiele, muss aber das Abseits seiner Kollegen und die eigenen Emotionen im Blick haben. NOTE 3 © imago Maximilian Philipp (ab 78.): Darf eine knappe Viertelstunde mitspielen, bewirkt aber nichts mehr. Ohne Bewertung. © TF-Images/TF-Images via Getty Images Christian Pulisic (ab 88.): ohne Bewertung © Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images

Augustin eiskalt

Den ersten regulären Treffer erzielen die Leipziger. Keita gewinnt einen Zweikampf im Mittelfeld, steckt blitzschnell zu Augustin durch, der fackelt nicht lange und verwandelt eiskalt zum 1:0 (29.). Zehn Minuten später der verdiente Ausgleich für die Gäste. Steiler Pass von Dahoud in die Spitze, Reus umkurvt Gulacsi und schiebt ein. Obwohl es erneut knapp ist, bleibt die Fahne diesmal unten. Zu Unrecht: Die Fernsehbilder in der Halbzeit zeigten eine Abseitsstellung. Der Videoschiedsrichter beanstandete den Treffer dennoch nicht.

Im zweiten Durchgang wendet sich das Blatt. Nun hat der BVB mehr Ballbesitz und die Leipziger lauern auf Umschaltsituationen. Nach einer Stunde kommt Bruma für Forsberg. Dortmunds Batshuayi verpasst haarscharf die Führung für die Gäste.

Hasenhüttl setzt auf defensive Stabilität, bringt in der 65. Minute Ilsanker für Kampl, in der 75. Poulsen für den Torschützen Augustin. RB investiert viel in die erneute Führung und einen Sieg, bleibt aber ein ums andere Mal in der Dortmunder Defensive hängen.

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel Lukas Klostermann (RB Leipzig): "Beide Teams haben viel investiert, am Ende geht das Remis in Ordnung. Wir haben alles reingeworfen und 90 Minuten geackert.“ © Getty Images (Archiv) Peter Stöger (Borussia Dortmund): „Ich habe ein allgemein sehr gutes Spiel gesehen. Viel Tempo, beide Teams waren darauf aus, gewinnen zu wollen. Für uns ist das Ergebnis okay, weil wir auf eine Mannschaft getroffen sind, die auch das Ziel hat, in die Champions League zu kommen. Da haben wir den Abstand gehalten.“ © Getty Images Willi Orban (RB Leipzig): „Es war ein attraktives und intensives Spiel. Gefühlt hatten wir in der zweiten Halbzeit am Ende mehr Kraft im Tank. Mit ein bisschen mehr Mut, hätten wir auch aufs zweite Tor gehen können. Hätten wir den Lucky Punch gemacht, wäre es ein goldenes Spiel gewesen. So ist es nur ein Punkt.“ © Getty Images (Archiv) Julian Weigl (Borussia Dortmund): "Wir haben heute ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Das war eine sehr gute Antwort. Wir haben hinten immer ein Bein dazwischen bekommen, aber die Konter nicht gut genug ausgespielt." © Getty Images Peter Gulacsi (RB Leipzig): „Wir haben gegen einen direkten Konkurrenten gepunktet. Das 1:1 geht in Ordnung, auch wenn wir in den letzten 15 Minuten etwas stärker waren. Jetzt müssen wir einfach weiter konstant punkten.“ © Getty Images (Achiv) Maximilian Philipp (Borussia Dortmund): "Es war mehr drin. Ich fand uns einen Tick besser als Leipzig. Man kann aber über einen Punkt hier nicht meckern. Bei unserem Tor brauchen wir uns nicht beschweren, es war wohl knapp Abseits. Ich war jetzt drei Monate raus - eine Horrorzeit. Umso glücklicher bin ich, das ich wieder gesund bin und keine Schmerzen mehr habe." © Getty Images (Archiv) Jean-Kevin Augustin (RB Leipzig): „Wir wollten unseren Fans heute zeigen, dass wir alles geben. Ich denke, dass ist uns gelungen. Nach der letzten Woche ohne Erfolgserlebnis war der Punkt heute umso wichtiger.“ © Getty Images Manuel Akanji (Borussia Dortmund): "Natürlich habe ich gehofft, dass wir hier gewinnen. Wir hatten auch die Chancen dazu. Über 90 Minuten betrachtet, ist es sicher das gerechte Resultat. Wir haben geduldig hinter rausgespielt und gewartet, bis die Lücke aufgeht. Das ging einigermaßen gut." © Getty Images (Archiv) Ralph Hasenhüttl (RB Leipzig): „Ich habe ein gerechtes Unentschieden gesehen, von zwei Mannschaften, die phasenweise viel Tempo im Spiel hatten. Wir (Stöger und Hasenhüttl) haben geflachst, für Beamtenfußball wart ihr ganz schön flott unterwegs und ihr für Krise auch. Trotzdem hat man beiden Teams in manchen Phasen angemerkt, dass die letzte Entscheidung vor dem Tor nicht die richtige war. Beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt.“ © Getty Images Konrad Laimer (RB Leipzig): „Wir haben eine passable Leistung gebracht, von der ersten bis zur letzten Minute gekämpft. Es wäre sicher zum Schluss mehr drin gewesen, wenn wir es sauberer ausgespielt hätten, der letzte Pass ein bisschen genauer gewesen wäre. Aber im Großen und Ganzen ist es ein Punkt gegen Borussia Dortmund, den nehmen wir mit.“ © Getty Images Oliver Mintzlaff (RB Leipzig): "Die Champions League bleibt weiter unserer Ziel. es sind noch neun Spiele und wir haben es selbst in der Hand. Es ist in der Tabelle alles sehr knapp dort oben." © Getty Images (Archiv)

Statistik zum Spiel:

RBL: Gulacsi - Laimer, Orban (C), Upamecano, Klostermann – Kampl (65.), Keita - Sabitzer, Forsberg (60. Bruma) - Werner, Augustin (74. Poulsen) BVB: Bürki - Piszczek, Akanji, Toprak, Schmelzer (C) - Weigl, Dahoud - Reus, Götze (77. Philipp), Schürrle - Batshuayi Tore: 1:0 Augustin (29.), 1:1 Reus (38.) Zuschauer: 42.558 (ausverkauft)

