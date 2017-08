RB Leipzig verpatzt Bundesligastart bei Schalke 04

Gelsenkirchen. RB Leipzig hat zum ersten Mal in seiner noch jungen Vereinsgeschichte ein Auftaktspiel verloren. Beim Vorjahreszehnten Schalke 04 unterlag der Vizemeister zum Topspiel der Bundesliga am Samstagabend mit 0:2 (0:1). Für den Gastgeber treffen vor mehr als 61.000 Zuschauern Nabil Bentaleb (Foulelfmeter, 43.) und Yevhen Konoplyanka (73.).

Größte Überraschung in der Startelf: Weder Emil Forsberg noch Bruma stehen auf dem Rasen. Dafür spielt Naby Keita neben Marcel Sabitzer, Konrad Laimer und Stefan Ilsanker im defensiven Mittelfeld sowie Dayot Upamecano in der Innenverteidigung. Der Gastgeber muss kurzfristig auf seinen Stürmer Guido Burgstaller (Fußprellung) verzichten, für ihn darf Franco Di Santo in der Spitze ran.