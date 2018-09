RB Leipzig verpflichtet „zwei Wunschspieler“ - für die Rückrunde

Leipzig. Ralf Rangnick hat doch noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Zwei Spieler, einer im offensiven, sowie einer im defensiven Mittelfeld, werden RB Leipzig verstärken. Allerdings erst ab Januar, wenn sich das Wechselfenster im Winter erneut öffnet. „Wir haben zwei unserer drei Wunschspieler verpflichtet, allerdings für Januar 2019. Sie werden fix zu uns kommen. Aber wir konnten sie leider nicht für jetzt verpflichten, weil die Vereine nicht bereit waren, sie abzugeben. An dem dritten Wunschspieler sind wir noch dran“, erklärte der 60-Jährige am Sonntag.

Nach SPORTBUZZER-Informationen war Tyler Adams in den vergangenen Wochen bereits zum Medizincheck am Cottaweg. Der 19-jährige defensive Mittelfeldakteur spielt bei den New York Red Bulls, ist dicke Tinte mit seinem Ex-Coach Jesse Marsch, der inzwischen mit bei den Rasenballern auf der Bank sitzt. Kein Geheimnis, dass die Leipziger zudem Amadou Haidara, der allerdings im Sommer seinen Vertrag in Salzburg verlängerte, ebenfalls schon lange auf dem Radar haben.