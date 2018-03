RB Leipzig verschiebt den Ausbau der Red Bull Arena

Die Entwürfe für den Umbau haben etwas Futuristisches. Zwei große Einschnitte in den Wall führen wie Tunnel ins Stadion. Schweißtreibendes Treppensteigen gehört dann der Vergangenheit an. Sektorengrenzen werden abgeschafft, so dass sich jeder im Leipziger Rund frei bewegen kann. Die untersten Sitzreihen sind dann ganz nah dran am Spielfeld. Riesige, überdimensionale Bullenbilder zieren die Außenfassade des Stadions. So ähnlich wird die Heimstätte von RB Leipzig nach dem Umbau aussehen.