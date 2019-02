Diesmal ohne Taschentücher: RB Leipzig will die Wölfe endlich wieder heulen sehen

Leipzig. Wenn die Wölfe aus Niedersachsen am Mittwoch in Leipzig zu Gast sind, sollten die roten Bullen eigentlich genau wissen, mit wem sie es tun bekommen. Denn gegen keinen anderen Gegner spielte RB Leipzig in seiner jungen Vereinsgeschichte häufiger als gegen die Niedersachsen. Bereits zum achten Mal werden sich die spielstarken Teams gegenüberstehen - bereits zum dritten Mal im DFB-Pokal .

Spiel gegen Wolfsburg geht in die RB-Geschichte ein

Leipzig siegt mit "Wolfsfallen" und Taschentüchern

Auch die Marketing-Abteilung der Leipziger hatte an diesem Coup seinen Anteil. So ließ RB vor dem geschichtsträchtigen Spiel "Wolfsfallen" in der Messestadt auslegen - natürlich nur aus Plastik und ohne Verletzungsrisiko. Nützlicher für die Autostädter waren da schon eher die im Vorfeld in der Stadt verteilten Taschentücher. "Für heulende Wölfe" stand auf der Verpackung. Nach der schmerzhaften Niederlage in Leipzig war jedenfalls für eventuelle Gefühlsausbrüche der Gäste vorgesorgt. Ob die Wolfsburger ihre dreilagigen Schnupftücher tatsächlich auch benutzt haben, ist bis heute nicht genau geklärt. In der zweiten Runde des DFB-Pokals half RB dann aber auch ein weiterer Marketing-Gag nicht weiter. Obwohl in der Leipziger Innenstadt rund zwei dutzend "Pokalhürden" aus Plastik für die Gäste aus dem Süden Deutschlands aufgestellt worden, gewann der damalige Zweitligist FC Augsburg am Ende knapp mit 1:0 - und besiegelte das Ausscheiden der Regionalliga-Truppe von RB.