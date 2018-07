RB Leipzig vor Auftakt in der Europa League: „Elf stellt sich von alleine auf“

Dayot Upamecano und Konrad Laimer fallen zum Pflichtspielauftakt von RB Leipzig am Donnerstag in der Europa League gegen den schwedischen Kontrahenten BK Häcken aus. Die WM-Teilnehmer kehren am Mittwoch nach Leipzig zurück.

Leipzig. RB Leipzig muss bereits im ersten Pflichtspiel der Saison auf zwei verletzte Spieler verzichten. Die beiden Verteidiger Dayot Upamecano (Prellung) sowie Konrad Laimer (Muskelfaserriss) werden in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League gegen BK Häcken am Donnerstag fehlen, erklärte Trainer Ralf Rangnick. Diego Demme, der aufgrund von muskulären Problemen am Dienstag beim Testspiel (2:2) in Meuselwitz ebenfalls pausierte, soll aber gegen die Schweden einsatzbereit sein, sagte der 60-Jährige.

Neuzugang Nordi Mukiele durfte am Dienstag überraschend erst als Sechser, dann auch ein paar Minuten als rechter Verteidiger spielen. „Weil Konrad ausfällt, haben wir auf der Position nicht so viele Alternativen. Entweder Lukas oder Nordi. Das müssen wir noch entscheiden. Der Rest stellt sich am Donnerstag im Prinzip von alleine auf“, meinte der RB-Coach. Denn mehr als elf Feldspieler aus dem Profikader stehen Rangnick derzeit nicht zur Verfügung.

Am Mittwochabend kehren die Nationalspieler und WM-Teilnehmer Emil Forsberg, Yussuf Poulsen sowie Timo Werner nach Leipzig zurück, absolvieren am Donnerstag die Leistungstests. Alle drei reisen dann am Freitag mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Seefeld. „Da haben wir dann insgesamt auch wieder ein höheres Trainingsniveau. Das brauchen wir für die nächsten Wochen. Auch, um die anderen Spieler weiter zu entwickeln“, sagte der RB-Coach.

Rangnick hofft, dass Upamecano nach seiner Wadenprellung bereits am Wochenende wieder einsteigen kann. Mit einer Rückkehr von Laimer rechnet der 60-Jährige nach dessen Muskelfaserriss in der Mitte des österreichischen Trainingscamps.