RB Leipzig vor der Auslosung: Zwischen Real-Traum und Reise-Stress

Monte Carlo. Das Warten hat ein Ende. Im Grimaldi Forum von Monte Carlo wird der Name von RB Leipzig in Lostrommel vier versteckt sein. Wer werden die Gegner des Champions-League-Neulings? Und was kommt auf die junge Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl neben dem Alltag in der Fußball-Bundesliga zu? Vieles hängt auch davon ab, wen RB ab 18.00 Uhr in Monte Carlo zugelost bekommt.

Welche Gegner wünscht sich RB Leipzig?

Einerseits träumt jeder Spieler wie Real Madrid mit Cristiano Ronaldo oder dem FC Barcelona mit Lionel Messi, von Arenen voller Fußball-Glorie wie das Estadio Santiago Bernabeu oder das Camp Nou. Trainer und Mannschaft sehen es als Lernphase, Furcht vor den großen Namen kennen sie nicht. Andererseits haben auch die Neulinge aus Leipzig vor allem ein Ziel: Nicht nur dabei sein, sondern dabei bleiben. Sprich: Auch ein bisschen leichtere Gegner wären nicht schlecht, um sogar in der Champions League zu überwintern. Und: Reisen in ziemlich frische Regionen wie Moskau oder Donezk in den Spielmonaten von September bis Dezember müssen es auch nicht sein.

Dürfen sich die Fans auf Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi freuen ? © dpa

Welche Spieler haben bereits in der Champions League gespielt?

Von der Mannschaft, die sich als Tabellenzweiter der Fußball-Bundesliga in der vergangenen Saison für die Champions League qualifizierte, nur Emil Forsberg. Der Schwede lief für seinen ehemaligen Club Malmö FF in der europäischen Meisterklasse schon mal auf. Von den Neuzugängen durfte Jean-Kévin Augustin bei Paris Saint-Germanin zumindest minutenweise Champions-League-Erfahrung sammeln.

Malmös Emil Forsberg (jetzt RB Leipzig) wird von den Juventus- Profis Caludio Marchisio und Stephan Lichtsteiner gestellt. © dpa

Hat Ralph Hasenhüttl als Trainer internationale Erfahrung?

Nein, auch für den 50-Jährigen ist die Champions League Neuland. Vor seinem Wechsel vor einem Jahr zum Aufsteiger RB Leipzig arbeitete der gebürtige Österreicher beim FC Ingolstadt, der SpVgg Unterhaching und beim VfR Aalen.

Welches sind die größten Herausforderungen für die Mannschaft?

Neben den Gegnern von höchstem internationalem Niveau die größere Belastung durch mehr Spiele als in der vergangenen Saison. In der ersten Spielzeit der Leipziger in der Bundesliga musste die Mannschaft gerade mal 35 Partien bestreiten - Mindestprogramm. Im DFB-Pokal war RB in der ersten Runde ausgeschieden. Auch das ist diesmal anders; ausgerechnet in der Champions-League-Phase empfängt Leipzig auch noch Rekordpokalsieger FC Bayern. Die größte Frage ist, ob die intensive Spielweise mit fast permanentem Anrennen des Gegners auch unter den neuen Voraussetzungen von der jungen Mannschaft leistbar ist. Umstellen wollen sie ihre Spielweise jedenfalls nicht, heißt es bislang.

Jean-Kevin Augustin - hier im Spiel gegen den OSC Lille - hat mit "PSG" beriets erste internationale Erfahrungen sammeln können © dpa

Wann gab es zuletzt internationalen Vereinsfußball in Leipzig?

Es ist lange her. Am 26. Oktober 1988 empfing der 1. FC Lok Leipzig in der 2. Runde des UEFA-Pokals den SSC Neapel, angeführt von Argentiniens Weltmeister Diego Armando Maradona. Das Hinspiel im damaligen Zentralstadion endete 1:1. Das Rückspiel verlor Leipzig 0:2.

Die Kapitäne begrüßen sich: Diego Maradona (l.) und Lok Leipzigs Rene Mueller. Der Superstar in Leipzig - 80000 Fans kamen und feierten ihn und den SSC Neapel. © dc3

Wie lange hat RB von der Gründung bis in die Königsklasse gebraucht?

Acht Jahre. Gegründet wurde der Verein, der sich offiziell RasenBallsport Leipzig nennt und dem österreichischen Getränkeunternehmen Red Bull gehört, am 19. Mai 2009. 2010, 2013, 2014 und 2016 stieg die Mannschaft auf, die in der Oberliga begonnen hatte.

Was war mit der Spielerlaubnis durch die UEFA?

Letztlich waren alle Diskussionen umsonst, weil Red Bull Salzburg es mal wieder nicht schaffte, als österreichischer Meister über die Qualifikation in die Champions League einzuziehen. Dennoch prüfte die UEFA mögliche Verflechtungen beider Vereine, für die bis Sommer 2015 Ralf Rangnick noch zusammen zuständig war. Mit Blick auf mögliche parallele Teilnahmen am internationalen Geschäft baute RB Leipzig aber vor, Oliver Mintzlaff gab später zudem seinen Posten als Head of Global Soccer bei Red Bull auf. Die UEFA prüfte alles und befand: Passt. Als weitere Maßnahmen musste Salzburg in der Qualifikation als FC Salzburg antreten, zudem wurde ein Bulle aus dem Wappen entfernt. Die «Ein-Bullen-Salzburger» schafften es aber in keine der Lostrommeln an diese Donnerstag.

Champions-League-Auslosung: Alle Töpfe, alle Teams Topf 1 © imago Real Madrid (Spanien) | Titel: 6x Champions-League-Sieger, 6x Europapokal der Landesmeister, 33x Meister, 19x Pokalsieger, 2x Fifa-Klub-Weltmeister, 3x Weltpokal-Sieger, 2x Uefa-Cup-Sieger , Star: Cristiano Ronaldo (Portugal) , Trainer: Zinédine Zidane (Frankreich) , Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 743,80 Millionen Euro © imago FC Bayern München (Deutschland) | Titel: 2x Champions-League-Sieger, 3x Europapokal der Landesmeister, 27x Meister, 18x Pokalsieger, 1x Fifa-Klub-Weltmeister, 1x Uefa-Cup-Sieger, 2x Weltpokal-Sieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Robert Lewandowski (Polen), Trainer: Carlo Ancelotti (Italien) Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 603,40 Millionen Euro © imago FC Chelsea (England) | Titel: 1x Champions-League-Sieger, 6x Meister, 7x Pokalsieger, 1x Europa-League-Sieger, 2x Europapokal der Pokalsieger, Star: Eden Hazard (Belgien), Trainer: Antonio Conte (Italien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 611,30 Millionen Euro © imago Juventus Turin (Italien) | Titel: 1x Champions-League-Sieger, 1x Europapokal der Landesmeister, 33x Meister, 12x Pokalsieger, 3x Uefa-Cup-Sieger, 2x Weltpokal-Sieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Gonzalo Higuaín (Argentinien), Trainer: Massimiliano Allegri (Italien) , Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 525,10 Millionen Euro © imago AS Monaco (Frankreich) | Titel: 8x Meister, 5x Pokalsieger, Star: Kylian Mbappé (Frankreich), Trainer: Leonardo Jardim (Portugal), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 253,30 Millionen Euro © imago Benfica Lissabon (Portugal) | Titel: 2x Europapokal der Landesmeister, 36x Meister, 26x Pokalsieger, Star: Pizzi (Portugal), Trainer: Rui Vitória (Portugal), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 175,15 Millionen Euro © imago Spartak Moskau (Russland) | Titel: 10x russischer Meister, 3x russischer Pokalsieger, 12x sowjetischer Meister, 10x sowjetischer Pokalsieger, Star: Quincy Promes (Niederlande), Trainer: Massimo Carrera (Italien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 104 Millionen Euro © imago Shakhtar Donetsk (Ukraine) | Titel: 10x ukrainischer Meister, 11x ukrainischer Pokalsieger, 4x sowjetischer Pokalsieger, 1x Uefa-Cup-Sieger, Star: Bernard (Brasilien), Trainer: Paulo Fonseca (Portugal), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 105,80 Millionen Euro © imago Topf 2 © imago FC Barcelona (Spanien) | Titel: 4x Champions-League-Sieger, 1x Europapokal der Landesmeister, 24x Meister, 29x Pokalsieger, 3x Fifa-Klub-Weltmeister, 4x Europapokal der Pokalsieger, Star: Lionel Messi (Argentinien), Trainer: Ernesto Valverde (Spanien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 692,50 Millionen Euro © imago Atlético Madrid (Spanien) | Titel: 10x Meister, 10x Pokalsieger, 2x Europa-League-Sieger, 1x Weltpokal-Sieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Antoine Griezmann (Frankreich), Trainer: Diego Simeone (Argentinien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 511 Millionen Euro © imago Paris Saint-Germain (Frankreich) | Titel: 6x Meister, 11x Pokalsieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Neymar (Brasilien), Trainer: Unai Emery (Spanien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 545,25 Millionen Euro © imago Borussia Dortmund (Deutschland) | Titel: 1x Champions-League-Sieger, 8x Meister, 4x Pokalsieger, 1x Weltpokal-Sieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Pierre-Emerick Aubameyang (Gabun), Trainer: Peter Bosz (Niederlande), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 406,53 Millionen Euro © imago FC Sevilla (Spanien) | Titel: 1x Meister, 5x Pokalsieger, 2x Uefa-Cup-Sieger, 3x Europa-League-Sieger, Star: Steven N’Zonzi (Frankreich), Trainer: Eduardo Berizzo (Argentinien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 216,50 Millionen Euro © imago Manchester City (England) | Titel: 4x Meister, 5x Pokalsieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Sergio Agüero (Argentinien), Trainer: Pep Guardiola (Spanien) Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 618,25 Millionen Euro © imago FC Porto (Portugal) | Titel: 1x Champions-League-Sieger, 1x Europapokal der Landesmeister, 27x Meister, 16x Pokalsieger, 1x Uefa-Cup-Sieger, 1x Europa-League-Sieger, 2x Weltpokal-Sieger, Star: Danilo Pereira (Portugal), Trainer: Sérgio Conceição (Portugal), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 185,80 Millionen Euro © imago Manchester United (England) | Titel: 2x Champions-League-Sieger, 1x Europapokal der Landesmeister, 20x Meister, 12x Pokalsieger, 1x Fifa-Klub-Weltmeister, 1x Europa-League-Sieger, 1x Weltpokal-Sieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Paul Pogba (Frankreich), Trainer: José Mourinho (Portugal), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 562,75 Millionen Euro © imago Topf 3 © imago SSC Neapel (Italien) | Titel: 2x Meister, 5x Pokalsieger, 1x Uefa-Cup-Sieger, Star: Marek Hamsik (Slowakei), Trainer: Maurizio Sarri (Italien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 371,4 Millionen Euro © imago Tottenham Hotspur (England) | Titel: 2x Meister, 8x Pokalsieger, 2x Uefa-Cup-Sieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Harry Kane (England), Trainer: Mauricio Pochettino (Argentinien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 486,75 Millionen Euro © imago FC Basel (Schweiz) | Titel: 20x Meister, 12x Pokalsieger, Star: Mohamed Elyounoussi (Norwegen), Trainer: Raphael Wicky (Schweiz), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 48,35 Millionen Euro © imago Olympiakos Piräus (Griechenland) | Titel: 44x Meister, 27x Pokalsieger, Star: Konstantinos Fortounis (Griechenland), Trainer: Besnik Hasi (Albanien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 79,20 Millionen Euro © imago RSC Anderlecht (Belgien) | Titel: 34x Meister, 9x Pokalsieger, 1x Uefa-Cup-Sieger, 2x Europapokal der Pokalsieger, Star: Leander Dendoncker (Belgien), Trainer: René Weiler (Schweiz), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 96 Millionen Euro © imago FC Liverpool (England) | Titel: 1x Champions-League-Sieger, 4x Europapokal der Landesmeister, 18x Meister, 7x Pokalsieger, 3x Uefa-Cup-Sieger, Star: Philippe Coutinho (Brasilien), Trainer: Jürgen Klopp (Deutschland), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 456,5 Millionen Euro © imago AS Rom (Italien) | Titel: 3x Meister, 9x Pokalsieger, Star: Edin Dzeko (Bosnien-Herzegowina), Trainer: Eusebio Di Francesco (Italien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 314,43 Millionen Euro © imago Besiktas Istanbul (Türkei) | Titel: 15x Meister, 9x Pokalsieger, Star: Gökhan Töre (Türkei), Trainer: Senol Günes (Türkei), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 131,7 Millionen Euro © imago Topf 4 © imago Celtic Glasgow (Schottland) | Titel: 1x Europapokal der Landesmeister, 48x Meister, 37x Pokalsieger, Star: Moussa Dembélé (Frankreich), Trainer: Brendan Rodgers (Nordirland), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 48,90 Millionen Euro © imago ZSKA Moskau (Russland) | Titel: 6x russischer Meister, 7x russischer Pokalsieger, 7x sowjetischer Meister, 5x sowjetischer Pokalsieger, 1x Uefa-Cup-Sieger, Star: Mário Fernandes (Russland), Trainer: Viktor Goncharenko (Weißrussland), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 77,7 Millionen Euro © imago Sporting Lissabon (Portugal) | Titel: 18x Meister, 16x Pokalsieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Adrien Silva (Portugal), Trainer: Jorge Jesus (Portugal), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 194,9 Millionen Euro © imago APOEL Nikosia (Zypern) | Titel: 26x Meister, 21x Pokalsieger, Star: Facundos Bertoglio (Argentinien), Trainer: Georgios Donis (Griechenland), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 16,95 Millionen Euro © imago Feyenoord Rotterdam (Niederlande) | Titel: 1x Europapokal der Landesmeister, 15x Meister, 12x Pokalsieger, 2x Uefa-Cup-Sieger, 1x Weltpokal-Sieger, Star: Nicolai Jörgensen (Dänemark), Trainer: Giovanni van Bronckhorst (Niederlande) Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 96,50 Millionen Euro © imago NK Maribor (Slowenien) | Titel: 14x Meister, 9x Pokalsieger, Star: Luka Zahovic (Slowenien), Trainer: Darko Milanic (Slowenien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 12,90 Millionen Euro © imago Qarabag Agdam (Aserbaidschan) | Titel: 5x Meister, 6x Pokalsieger, Star: Richard (Aserbaidschan), Trainer: Gurban Gurbanov (Aserbaidschan), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 12,28 Millionen Euro © imago RB Leipzig (Deutschland) | Größter Erfolg: Champions-League-Qualifikation 2017 Star: Naby Keïta (Guinea) , Trainer: Ralph Hasenhüttl (Österreich), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 181,08 Millionen Euro © imago

