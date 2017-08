RB Leipzig: Wann und wie gibt es Tickets für die Champions League?

Leipzig. AS Monaco, Besiktas Istanbul und FC Porto sind die Gruppengegner von RB Leipzig in der ersten Champions-League-Saison der Vereinsgeschichte. Für die Fans gibt es nach der Auslosung am Donnerstagabend vor allem eine Frage: Wie komme ich an Tickets für Heim- und gern auch für Auswärtsspiele? Die Messestädter veröffentlichten unmittelbar nach der Losprozedur in Monte Carlo erste Infos.