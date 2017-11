RB Leipzig: Wembley-Gewinner Halstenberg als WM-Option

Marc-André ter Stegen: Eine gute Partie vom Stammtorwart des FC Barcelona. In der zweiten Hälfte glänzte er mit einer starken Parade. Hatte nur eine Unachtsamkeit in seinem Spiel, als er in der ersten Halbzeit einen Abschlag zum Gegner brachte. NOTE 3 © imago

Matthias Ginter: Spielte neben Hummels und Rüdiger in der Verteidigung. Im Zweikampf gut, dafür aber mit einigen Fehlpässen im Aufbauspiel. Eine unauffällige Partie des Gladbacher Profis. NOTE 4 © imago

Mats Hummels: Bester Mann auf dem Platz. Führte das DFB-Team als Kapitän an. Stark in den Zweikämpfen, absolute Lufthoheit in Kopfballduellen. Nur die öffnenden Bälle auf die Offensivspieler kamen zu selten an. NOTE 2 © imago

Antonio Rüdiger: Der Abwehrhüne vom FC Chelsea ließ seinen Gegenspielern im Zweikampf kaum eine Chance. Dafür mit einigen Unachtsamkeiten im Stellungsspiel, die zu brenzligen Offensivaktionen der Engländer führten. NOTE 3 © imago

Joshua Kimmich: Der Bayern-Profi spielte extrem abgezockt, legte beispielsweise eine Flanke der Engländer im Strafraum ganz locker per Brustabnahme auf Torwart ter Stegen zurück. Offensiv aber zu wenige gute Aktionen von ihm. NOTE 3 © imago

Marcel Halstenberg: Der nächste Debütant unter Jogi Löw. Der 26-jährige Leipziger spielte im linken Mittelfeld eine auffällige Anfangsviertelstunde, in der er viel am Ball war. Baute mit zunehmender Spielzeit aber deutlich ab. NOTE 3 © imago

Ilkay Gündogan: Kam nach knapp zwölf Monaten erstmals wieder für den DFB zum Einsatz. Gündogan ordnete das Spiel in der Mittelfeldzentrale, spielte kluge Pässe in die Spitze. Man merkte aber, dass er lange nicht dabei war. Er traute sich noch zu wenig zu. NOTE 3 © imago

Mesut Özil: Der Star des FC Arsenal tauchte über weite Teile der Partie ab. Er bemühte sich zwar, die Lücke in der englischen Abwehr zu finden. Doch ohne Erfolg. Der große Glanz fehlte. NOTE 3 © imago

Leroy Sané: Ballerte in der 20. Minute aus 17 Metern den Ball gegen die Latte. Der gebürtige Essener mit einigen auffälligen Offensiv-Aktionen. Zielgenau im Passspiel, aber in Offensivaktionen nicht egoistisch genug. NOTE 3 © imago

Julian Draxler: Für Paris traf er in der vergangenen Woche per Weltklasse-Lupfer, beim DFB hatte er in London nur wenige auffällige Aktionen. Wurde in der 67. Minute für Emre Can ausgewechselt. NOTE 4

Timo Werner: Bekam im Angriff den Vorzug vor Sandro Wagner. Gewohnt blitzschnell im Sprint, doch vor dem Tor etwas zu hektisch. Vergab zwei Mal frei vor dem Tor. NOTE 3 © imago

Emre Can: Kam in der 67. Minute für Julian Draxler in die Partie. OHNE NOTE © imago

Sandro Wagner: Wurde in der 73. Minute für Timo Werner eingewechselt. OHNE NOTE © imago

Sebastian Rudy: Löw brachte ihn erst in der 86. Minute für Gündogan. OHNE NOTE © imago