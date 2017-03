RB Leipzig will bis zu fünf neue Stammspieler holen

Leipzig. Fußball-Bundesligist RB Leipzig plant im Falle des Sprunges in den Europapokal mit bis zu fünf neuen Profis mit Stammspieler-Potenzial. „Man strebt ja immer an, möglichst auf jeder Position eine sehr gute Doppelbesetzung zu haben“, sagte Trainer Ralph Hasenhüttl im Interview mit der Leipziger Volkszeitung (Dienstagausgabe). Dadurch hebe sich auch das Trainingsniveau wieder an, was automatisch eine Weiterentwicklung der Mannschaft zur Folge habe.