RB Leipzig will Mitteldeutschen Olympia-Ball mitorganisieren

Leipzig. Vor der Partie am Samstag gegen Bayer Leverkusen sickerte durch, dass die Rasenballer den 24. Mitteldeutschen Olympia-Ball unterstützen. Als Goldsponsor. Bedeutet: Der Club wuppt den Ball am 7. Oktober in der Red-Bull-Arena nahezu im Alleingang, befüllt das vorolympische Fresspaket, beglückt Olympioniken, OBM Burkhard Jung und alle anderen Leipziger gleich mit. Tue Gutes im Hinblick auf Pyeongchang 2018/Tokio 2020 und rede drüber: Der Verein wird sein güldenes Engagement voraussichtlich am Samstag offiziell machen.