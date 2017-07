RB Leipzig will zeitnah mit Poulsen und Werner verlängern

Seefeld. Der erfolgreichste deutsche Stürmer der Bundesliga soll nach den Vorstellungen von Ralf Rangnick noch viele Jahre bei RB Leipzig bleiben. „Wir sind in Kontakt und werden in den nächsten ein, zwei Wochen einen Termin finden, wo wir uns zu einer vorzeitigen Verlängerung unterhalten“, sagte der Sportdirektor am Donnerstag zur Zukunft von Timo Werner. Der 21-jährige Nationalspieler besitzt noch einen Kontrakt bis 2020, sagte zu Beginn des Trainingslagers in Tirol: „Eine Option wäre es auf jeden Fall. Aber ich habe immerhin noch drei Jahre Vertrag.“ Werners Berater Karl-Heinz Förster war während des Sommercamps vor Ort, hatte sich auch den 1:0-Sieg am Dienstag gegen den türkischen Pokalsieger Konyaspor angeschaut.