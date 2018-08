RB Leipzig wohl ohne Timo Werner in Craiova

Leipzig. Hinter Timo Werners Einsatz beim Leipziger Europa-League-Qualifikations-Spiel in Craiova (Donnerstag, 18.30 Uhr) baut sich ein wachsendes Fragezeichen auf. Der Oberschenkel des 22-jährigen Nationalspielers hat zugemacht - und noch nicht vollends wieder aufgemacht. Weil der RB-Star die empfindsame Muskulatur eines Rennpferdes und nicht die grobschlächtige eines trägen Haflingers hat, ist Vorsicht geboten. Cheftrainer Ralf Rangnick wird so nah vorm Start in den DFB-Pokal und dem Auftritt im Dortmunder Signal-Iduna-Park kein Risiko eingehen.