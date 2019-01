RB Leipzigs eSport-Profis: "Gegen Freunde ist der Druck manchmal höher"

Leipzig. Nicht nur auf dem echten Rasen kämpft RB Leipzig derzeit um einen Topplatz in der Bundesliga-Tabelle – auch auf dem virtuellen Rasen geht es heiß her. In der virtuellen Bundesliga (VBL) messen sich Cihan Yasarlar (26) und Alexander Czaplok (19) seit Mitte Januar im Videospiel FIFA 19 mit 21 Teams anderer Vereine der 1. und 2. Bundesliga. Im Sportbuzzer-Interview erzählen die beiden eSport-Profis von ihrem Werdegang, ihrem Trainingsrhythmus und geben Tipps für Nachwuchsspieler.

Die Diskussion, ob eSport eine Sportart ist, ist weiterhin im Gange. Zuletzt sprach der hessische Innenminister davon, den Begriff eSport "ausradieren" zu wollen. Wie steht ihr zu dieser Debatte? Cihan: Am Ende müssen das andere entscheiden, aber aus meiner persönlichen Sicht, sehe ich keinen großen Unterschied zu Sportarten wie Darts oder Schach. Und wenn Schach eine Sportart ist, dann sollte es eSport auch sein. Wir müssen uns über einen langen Zeitraum sehr stark konzentrieren, benötigen eine super Reaktionsfähigkeit und glaub mir, so ein Turnier über mehrere Stunden verlangt auch dem Körper einiges ab.

Wie ist die VBL organisiert? Wie oft finden die Spiele statt und wo wird gespielt? Alex: Es gibt 22 Teams aus der realen 1. und 2. Bundesliga. Wir spielen 21 Spieltage ohne Rückrunde in zwölf Wochen. Das ist schon ein ordentliches Pensum, wenn man bedenkt, dass wir natürlich nicht nur VBL, sondern auch andere Wettbewerbe spielen und auch Zeit zum Training sein muss. In der Regel finden die Spieltage online statt, das heißt, dass wir im Trainingszentrum am Cottaweg als Team zusammenkommen und unser Gegner in seiner Stadt. Darüber hinaus gibt es jeweils ein Topspiel der Woche, das in München in einem Studio live produziert wird und im Free-TV läuft. Wir hatten gleich die Ehre, dass wir den ersten Spieltag am 16. Januar ein solches Top-Spiel gegen Werder Bremen bestreiten durften.

Das wars zum ersten Spieltag der @vbl_official. Konnte das erste Spiel gegen @MoAuba mit 2-1 gewinnen. @ACzapi verliert leider 2-6 gegen @MegaBit98



Das 2vs2 haben wir leider knapp mit 1-2 verloren, es war definitiv viel viel mehr drin, schade.



Hat spaß gemacht GG Männer! 👍 pic.twitter.com/EAUIYqtzmn — Cihan Yasarlar (@CYasarlar) January 17, 2019

Was war der erste Fifa-Teil, den ihr gespielt habt? Cihan: Ich glaube, da war ich echt sehr jung. 2001 müsste das gewesen sein, ich bin praktisch mit FIFA aufgewachsen. (lacht) Alex: Bei mir war es FIFA 14 aus dem Jahr 2013.

Wie hat eure eSports-Karriere angefangen und wie war euer Werdegang? Cihan: Ich habe, wie viele meiner Freunde, regelmäßig FIFA gespielt und irgendwann hat man schon gemerkt, dass ich ein Talent dafür hatte, das intensiver zu betreiben, denn in meinem Freundeskreis hatte ich schnell keine Gegner mehr. (lacht) Ich wurde 2016 auf der IFA in Berlin entdeckt, als ich als Amateur einige Profis besiegen konnte. Danach bin ich auch durch meine Agentur zu Schalke 04 gekommen, um später bei RB Leipzig - auch wegen der geografischen Nähe - den für mich nächsten Schritt zu gehen. Alex: Bei mir war der Einstieg ähnlich, also das Zocken mit Freunden. Ansonsten bin ich gerade noch in den Anfängen, da ist mir Cihan mit seiner Erfahrung noch ein Stück voraus. Aber gerade deswegen bin ich froh, dass ich ihn als Teamkollegen an meiner Seite habe. Denn ich möchte so schnell und viel wie möglich lernen und bei RB Leipzig meine nächsten Schritte im Bereich eSports machen. Ansonsten hat mich Cihans Agentur entdeckt und ich hatte über den Kontakt eine Wildcard für die letztjährige Virtuelle Bundesliga von RB Leipzig erhalten. Da bin ich immer noch sehr dankbar und hoffe, dass ich das Vertrauen zurückzahlen kann.

Wie haben Familie und Freunde reagiert, als ihr ihnen erzählt habt, dass ihr jetzt professionelle eSportler werdet? Alex: Meine Eltern und Freunde haben mich gerade in den letzten Monaten super unterstützt. Das ist wahrscheinlich in meiner Generation auch noch etwas anderes, als bei den alten eSportlern, oder Cihan? (lacht). Cihan: Ganz unrecht hast du nicht. Am Anfang haben mich meine Eltern schon fragend angeschaut, aber als ich ihnen erklärt hatte, worum es eigentlich geht. Aber als der Erfolg sich einstellte, hatte ich volle Rückendeckung von ihnen. Meine Freunde waren schon immer Fans (schmunzelt).

Viele können nicht verstehen, woher die großen Summen stammen, um die es bei einem Turnier geht... Cihan: Da muss man erst einmal differenzieren. Bei FIFA hält sich das noch in Grenzen. Da bekommt der Weltmeister 200.000 Euro, aber das ist halt nur einer von 20 Millionen Spielern. Bei anderen eSports-Titeln wie League of Legends ist das schon anders - da gibt es Millionäre. Das hängt natürlich mit der Reichweite und der Akzeptanz des Ganzen zusammen. In Asien spielt so gut wie jeder auch zuhause ein eSports-Spiel, da ist Europa noch weit von entfernt. Aber man merkt schon, dass sich hier etwas entwickelt. Bestes Beispiel ist, dass die VBL Club Championship donnerstags zur Primetime live im Free-TV übertragen wird. Die Einschaltquoten werden steigen, das Interesse wird größer und demnach werden auch immer mehr Sponsoren in den eSports einsteigen.

Wie oft und wie lange trainiert ihr? Wie sieht euer Freizeitausgleich aus? Alex: Wenn ein neuer FIFA-Titel rauskommt, investiert man eindeutig sehr viel Zeit, teilweise bis zu acht Stunden am Tag. Aber generell beläuft sich das Training auf zwei bis vier Stunden täglich. Ich versuche aber immer mal wieder Pausen einzulegen, um die Konzentration aufrecht zu erhalten. Ich spiele selbst auch noch Fußball auf dem realen Rasen und will zeitnah bei einem Leipziger Verein trainieren und spielen. Ansonsten plane ich gerade noch, hier in Leipzig zu studieren. Neben eSports,realem Fußballtraining, Spielen und Studium wird dann am Ende nicht ganz so viel Zeit für Freizeit bleiben. Ansonsten gehe ich gerne mal ins Kino oder halte mich sportlich fit, etwa mit Joggen. Cihan: Bei mir sieht das ähnlich aus. Es ist teilweise schon sehr viel, was der eSport an Zeit raubt. Aber ich habe mich bewusst dafür entschieden, dass ich das als Beruf machen möchte, daher gehört das einfach dazu. Was soll denn ein Arbeiter am Band oder in der Fabrik sagen? Ich denke, dass ich da schon privilegiert bin, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Ansonsten treffe ich mich mit Freunden und nehme mir Zeit für die Familie.

Ernährung läuft auf jeden fall pic.twitter.com/fWKt0K12Y6 — Cihan Yasarlar (@CYasarlar) January 21, 2019

Spielt ihr überhaupt noch andere Games? Alex: Selten. Natürlich probiert man mal ein anderes Spiel aus, aber meistens bleibt es dann beim Probieren.

Spielt ihr FIFA auch noch mit euren Freunden und seid ihr da nicht haushoch überlegen? Cihan: Manchmal schon, aber natürlich ist das dann reiner Spaß. Es ist auch mal ganz schön, ohne Druck zu spielen. Es gibt aber auch sehr gute Spieler unter meinen Freunden, da ist es dann auch nicht immer so einfach zu gewinnen, schon gar nicht haushoch. Alex: Das ist bei mir auch so. Obwohl ich sagen muss, dass für mich der Druck gegen Freunde manchmal sogar höher ist, da die dich ja kennen und man sich nach einer möglichen Niederlage ansonsten wochenlang anhören muss, wie schlecht man doch ist. (lacht)

Inwiefern stellen euch Spielupdates oder neue FIFA-Teile vor Herausforderungen? Cihan: Das ist für uns Profis schon ein wichtiger Faktor, ob man eine erfolgreiche Saison spielt oder nicht. Für mich ist jede neue FIFA-Version wie ein komplett neues Spiel, denn die Spielmechanik kann teilweise schon sehr verschieden sein zu den Vorgängern. Daher investieren wir ja am Anfang so viel Zeit, um die Feinheiten zu lernen und um eigene Strategien zu entwickeln, wie man am erfolgreichsten die jeweilige FIFA-Version spielen kann.

Messen sich die RB-Fußballer, die auf dem echten Rasen kicken, auch mal mit euch auf dem virtuellen Rasen? Cihan: Ja, es gibt einige Jungs, die Lust haben und sich austesten wollen. Ich habe zum Beispiel schon gegen Diego Demme gespielt, der hat es nicht nur auf dem realen Rasen drauf. (schmunzelt) Wenn man im Trainingszentrum ist und es zeitlich passt, kommt immer mal ein Spiel zustande. Alex: Ich bin ja noch nicht so lange dabei und habe daher noch kein Spiel gegen die Bundesliga-Profis absolviert. Aber ich bin sicher, dass sich das bald ändert, da ich jetzt auch nach Leipzig gezogen bin und dementsprechend mehr Zeit im Trainingszentrum verbringen werde.

Das Geburtstagsduell an der Konsole zwischen Bernardo und Diego Demme! Alles Gute zum Geburtstag, Cihan Yasarlar! 🎉🎁 Zum Ehrentag unseres E-Sportlers haben sich #Bernardo und Diego #Demme hinter die Konsole 🎮 geklemmt. Wer das Geburtstagsduell gewinnt? Schaut es euch an! Wir wünschen #Cihan nur das Beste, viel Erfolg und natürlich Gesundheit! Gepostet von RB Leipzig am Mittwoch, 17. Januar 2018

Wie bereitet ihr euch taktisch auf eure Gegner vor? Alex: Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal kennt man seine Gegner bereits aus unzähligen Trainings- oder Qualifikations-Spielen. Da schaut man sich eventuell nochmal die alten Begegnungen an. Ansonsten gibt es ja genügend Videomaterial von FIFA-Spielern online, die man studieren kann. Ehrlicherweise kann man sich jedoch nicht auf jeden Gegner genau vorbereiten, da man beispielsweise bei einer Online-Quali einen Kontrahenten erst kurz zuvor zugelost bekommt. Cihan: Am Ende versucht man einfach, sein Spiel durchzubringen und passt sich dann im Spiel selbst an den Gegner an, falls notwendig. Es ist immer ganz wichtig, dass man Urvertrauen in sein Können und sein Game hat. Denn auf diesem Niveau ist es vor allem Kopfsache. Es gibt mittlerweile auch Trainer im eSports, aber das ist noch nicht der Standard. Das kommt aber auch auf jeden Spieler selbst an. Manche trainieren am besten mit anderen Spielern, andere brauchen eine Trainerfigur neben sich. Ich komme aus der eSports-Generation, die sich alles selbst beigebracht hat. Daher kann ich ganz gut ohne einen Trainer.

Nach welchen Regeln wird gespielt? Und spielt ihr ausschließlich mit der im Spiel vorgegebenen Mannschaft RB Leipzig? Cihan: Auch hier ist es unterschiedlich. Meistens wird im sogenannten FUT-Modus [Fifa Ultimate Team] gespielt, wo jeder Zocker theoretisch jeden Akteur aus jeder Mannschaft wählen kann. Dazu braucht es aber virtuelle Münzen, um diese Spieler in sein Team zu holen. Deshalb haben die besten FIFA-Profis oftmals dieselben Spieler wie Christiano Ronaldo oder Lionel Messi, da diese einfach die besten Werte haben. Ich spiele dann zwar unter dem Logo von RB Leipzig, aber in meinem FUT-Team spielen dann trotzdem Ronaldo und Co. (grinst) Alex: Bei der VBL Club Championship spielen wir jedoch im sogenannten „Leveled-off 85er Modus“. Das heißt, dass alle Teams, egal ob Darmstadt 98 oder RB Leipzig, die gleiche Stärke besitzen und auch nur mit den Spielern der jeweiligen realen Mannschaften gespielt wird. Das bringt mehr Chancengleichheit und natürlich noch mehr Identifikation mit dem Club. In der Regel dauert beim FIFA eSports eine Halbzeit sechs Minuten, es sei denn, ein Turnierveranstalter legt das anders fest.

Welche Chancen seht ihr für euch in der kommenden Saison? Cihan: Als Einzelspieler bin ich aktuell gut unterwegs und konnte mich für die anstehenden FUT-Champion Cups in Bukarest, Atlanta und Singapur qualifizieren. Das große Ziel ist natürlich die WM im Sommer, wo sich dann die besten 64 Spieler der Welt messen. Sich dafür zu qualifizieren, wäre schon überragend. Ansonsten wollen wir als Team bei der VBL Club Championship bestenfalls in die Top 6. Alex: Ja, Top 6 wäre ein starkes Ergebnis. Aber da ist es bei uns nicht anders als im realen Fußball. Wir fokussieren uns zunächst immer auf die nächste Partie. Denn vom Reden ist noch keiner ganz oben gelandet. Die Top 6 wäre auch für uns schon wichtig, denn dann wären Cihan und ich für das Grand Final der VBL qualifiziert und würden dort um die Deutsche Einzelmeisterschaft spielen. Allgemein will ich so viel wie möglich in den kommenden Wochen und Monaten lernen, um den nächsten Schritt im eSports zu gehen. Wie bereits erwähnt: An der Seite von Cihan mit seiner ganzen Erfahrung kann ich wirklich wachsen und mein Spiel auf ein neues Level bringen.

Bei Sportlern gibt es ja eine gewisse Altersgrenze, ab der sie nicht mehr aktiv sind. Gibt es eine solche Grenze auch bei eSportlern und wo kann es danach beruflich hingehen? Cihan: Mittlerweile muss ja man ja schon fast sagen, dass ich zu den „Alten“ im eSports gehöre. Denn es ist schon Wahnsinn, wie schnell und wie viele echt junge Talente von unten nachrücken und uns alte Hasen das Leben schwer machen. (schmunzelt) Aber das ist auch gut so, denn so muss ich mich ständig weiterentwickeln und kann mich nicht ausruhen. Es gibt allerdings auch Studien, die zeigen, dass ab Ende 20, Anfang 30 die Reaktionsfähigkeit durchaus abnimmt. Daher ist es eher unwahrscheinlich, dass man mit 40 oder älter noch professionell spielen wird. Denn zum einen nimmt die Reaktionsfähigkeit immer mehr ab, zum anderen kommen ja auch andere Herausforderungen auf einen zu, wie zum Beispiel eine eigene Familie. Da gilt es dann Prioritäten zu setzen, dann kann man eSports sicherlich nicht mehr so intensiv bestreiten. Ich persönlich fühle mich aber aktuell noch topfit und werde sicherlich noch ein paar Jahre dabei sein. Danach kann ich mir sehr gut vorstellen, als Coach im eSports zu arbeiten. Alex: Ich bin ja noch etwas jünger und werde auf jeden Fall nebenbei studieren. Denn man weiß nie, was die Zukunft bringt. Ich will auf alles vorbereitet sein, was da kommt - ob nun im eSports oder in anderen Bereichen.

Welche Tipps könnt ihr jungen Fans geben, die auch professionelle eSportler werden wollen? Cihan: Das ist wahrscheinlich nicht anders als im realen Fußball: Man muss immer mehr machen als die anderen, um es zu schaffen. Fleiß, Disziplin und der absolute Hunger besser zu werden, sind auf jeden Fall sehr gute Voraussetzungen. Aber na klar, ein gewisses Talent sollte man schon mitbringen – nur ausruhen sollte man sich darauf nicht. Alex: Gutes Schlusswort!