RB Leipzigs Dauerarbeiter Poulsen: "In dem Moment, in dem man zufrieden ist, geht es bergab"

Leipzig. Nach der Gala bei der Fortuna war vor der Raubtierfütterung in Leipzig. Yussuf Poulsen, seit fünfeinhalb Jahren von den RB-Fans ob seiner Klasse und Herzlichkeit vergöttert, hat die Rasenballer beim 4:0 in Düsseldorf zum Sieg geführt. Das dänische Gesamtpaket nimmt furchterregende Ausmaße an und könnte größere Vereine auf den Plan rufen. Poulsen (24/Vertrag bis 2021) über um sich greifende Torjägerinstinkte, Premier League und nächtliche Pflichten als Katzenvater.

Wie hat man sich die Stunden nach Düsseldorf vorzustellen? Feuchtfröhlich? Nein. Wir haben geduscht, etwas gegessen, sind an den Flughafen gefahren und heimgeflogen. Ich war um halb eins zu Hause.

Und wurden von Ihrer Freundin mit einer Lichterkette und einem Fläschlein Rotkäppchen erwartet. Noch mal nein, meine Freundin ist gerade in Dänemark. Meine beiden Katzen haben mich begrüßt und an ihre Fressnäpfe geführt. Sie hatten Hunger.

Nach einem 4:0-Auswärtstriumph hätten sich frühere Fußballer-Generationen Getränke reingetan und wären direkt zum Frühtraining gewankt. Wir sind Profis, Herr Schäfer, außerdem spielen wir erste Liga.

Wie ging es im After-Work-Haus Poulsen weiter? Nach Abendspielen kann ich nicht gut einschlafen. Ich habe Playstation gespielt und bin gegen vier ins Bett. Um neun war die Nacht vorbei. Fünf Stunden sind für mich viel zu wenig, ich brauche acht bis zehn, manchmal auch zwölf. Ich mache sehr viel für meine Regeneration, Fitness und Form. Stabilisationsübungen, Massage, Whirlpool, Sauna, Kältekabine. Aber für mich steht Schlaf ganz weit oben.

Wie war das Erwachen als Held der Arbeit und Mann des Tages im Fachorgan Kicker? Das Aufstehen fällt nach einem Sieg jedenfalls leichter als nach einer Niederlage.

In Düsseldorf ... ... haben wir eine perfekte erste halbe Stunde hingelegt. Balljagd, Pässe in die Spitze, Abschluss – alles super.

Und jetzt treffen auch noch die bis dato diesbezüglich unverdächtigen Ibrahima Konaté und Konrad Laimer. Als Ibu vorne aufgetaucht ist, dachte ich erst: Was macht der denn hier? Und dann nimmt er Halstes Pass à la Emil Forsberg an und mit und macht das 2:0.

Sie hatten gehofft, dass der Strumpfstoß vom Pfosten auf ihren Fuß hüpfen möge. Ich habe gelauert. Für den Fall, dass er nicht reingeht. Ibu ist ein super Junge und toller Spieler.

Der offenbar auch im Mittelfeld oder Sturm spielen könnte. Ich traue ihm ab sofort alles zu.

Wie schmerzhaft sind Trainingsduelle gegen Konaté? Da tut nichts weh, er ist im Training ein netter Kerl. Da geht beispielsweise Willi (Orban) anders zur Sache. Ich habe übrigens eine Wette gegen Ibu gewonnen. Der dachte allen Ernstes, dass uns die Franzosen bei der WM weghauen.

Wir sprechen über Handball. Ja, und Sie sprechen mit einem Weltmeister. Alle Dänen sind Weltmeister, wir sind stolz auf unsere Jungs. Deutschland hat es auch gut gemacht.

Zurück zum Fußball: Kampfmaschine Konrad Laimer hat ein Tor vorbereitet und eins geschossen. Überrascht? Das hat sich im Training abgezeichnet. Ralf Rangnick hat gerade in der Sitzung gesagt, dass Konny in dieser Trainingswoche mehr Tore als in seiner gesamten bisherigen Karriere geschossen hat. Wir trainieren auf hohem Niveau, und wenn man lernen will, dann lernt man auch. Siehe Ibu und Konny.

Siehe auch und vor allem Sie. Als Sie 2013 zu RB kamen, stoppten Sie den Ball weiter, als andere ihn schießen konnten. Sie neigen zu Übertreibungen. Sagen wir es so: Ich war 19, ein junger Mann und unfertiger Spieler.

Und verpassten wenige Monate nach ihrem Einstieg ein Training und wurden für ein Spiel suspendiert. Ich hatte meinen Wecker nicht gehört. Alex Zorniger hat mir deutlich zu verstehen gegeben, dass das nicht passieren darf. Für mich als junger Spieler war das damals schlimm, ich dachte, es bricht alles zusammen. Ich saß in Chemnitz auf der Tribüne ...

... und sahen eine 1:3-Niederlage. Ja, das machte das Ganze nicht besser. Im nächsten Spiel habe ich ein Tor geschossen – und dann wurde so langsam wieder alles gut. Wir sind im Mai in die zweite Liga aufgestiegen, das war der erste wirkliche Erfolg für mich. Ich bin nie mehr zu spät zum Training gekommen.

Sie spielen die Saison Ihres Lebens, Herr Poulsen. Ich bin noch jung, habe noch viele Jahre in den Beinen. Es kann also noch besser werden.

Was soll noch besser werden? Alles. In dem Moment, in dem man zufrieden ist, geht es bergab.

Wie wichtig ist Ihr dänischer Mentaltrainer? Christian hilft mir sehr. Und das bei vielen Themen. Ein starker Körper, gutes Training und gute Taktik sind wichtig, um mit extremen Situationen umzugehen. Aber man muss auch stark im Kopf sein.

Sie legen sich weniger als früher mit den Schiedsrichtern an. Gut beobachtet. Das war und ist auch ein Thema, das Christian und ich besprechen. Wir telefonieren zweimal die Woche und sehen uns ein-, zweimal im Monat.

Sie sind der dienstälteste RB-Spieler. Alles richtig gemacht? Absolut. Als ich 2013 nach Leipzig kam, war mein Plan völlig klar. Ich wollte mit RB in der Bundesliga spielen. Und jetzt spiele ich mit RB in der Bundesliga.

Sie hatten 2013 Angebote aus der Bundesliga. Ja, aber dort hätte ich über die U23 kommen sollen. Mein Gefühl sagte mir, dass Leipzig der richtige Schritt ist. Ich wäre zu keinem anderen Drittligisten gewechselt.

Was sagt Ihnen Ihr Gefühl in Sachen Premier League? Ich will da irgendwann spielen, und es ist für mich kein Problem, das so zu sagen. Es ist ein Traum. Aber ich bin noch nicht so weit, habe mit RB noch viel vor.