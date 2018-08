RB Leipzig zieht mit Remis gegen Craiova in die Playoffs ein

Anzeige

Craiova. Das Ticket für die nächste Runde der Europa-League-Qualifikation ist gebucht: Fußball-Bundesligist RB Leipzig ließ am Donnerstag im rumänischen Craiova trotz enormer Hitze lange Zeit nichts anbrennen und zog mit einem 1:1 nach durchschnittlicher Leistung in die Playoffs ein. Marcel Sabitzer hatte die Sachsen in der 39. Minute in Führung gebracht, Craiova glich fünf Minuten vor dem Spielende aus. Das Hinspiel hatte die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick daheim 3:1 für sich entschieden.

Nächste Woche beginnen die Playoffs, jetzt sind es nur noch zwei Spiele bis zur heiß ersehnten Gruppenphase der Europa League. Diesmal darf RB am Donnerstag zuerst auswärts antreten – in Braga (Portugal) oder Luhansk (Ukraine). Das Rückspiel steigt am 30. August in der Red-Bull-Arena. Als Prämie für die Teilnahme an der Gruppenphase winken von der Uefa 2,92 Millionen Euro.

Die Sonne brannte gestern im Südwesten Rumäniens. Zum Anpfiff um 19.30 Uhr Ortszeit zeigte das Thermometer noch immer 30 Grad Celsius. Acht RB-Fans feuerten ihr Team im Gästeblock an, konnten sich aber unter den 18 000 Besuchern kein Gehör verschaffen. Schiri Miroslav Zelinka (Tschechien) verordnete folgerichtig Trinkpausen.

Obwohl die RB-Stars im rumänischen Vier-Sterne-Hotel „Ramada Plaza“ nicht ganz so luxuriös wie sonst genächtigt haben, wollten sie sofort den Deckel auf die dritte Quali-Runde machen. Der Rasen des erst im November 2017 gebauten Stadions sah allerdings nicht nach den Vorstellungen der Leipziger aus: Hart, stumpf, ungepflegt, sandig, ein paar Löcher. Damit herrschte kurz vor dem nationalen Saisonstart der Roten Bullen akute Verletzungsgefahr.

JETZT DURCHKLICKEN: RB Leipzig in der Einzelkritik Yvon Mvogo: Erste Glanztat nach zehn Minuten, weitere in der Schlussphase: Der Schweizer ist ein stabiler Rückhalt, beim späten Gegentor machtlos. Note 2. © GEPA pictures Marcello Saracchi: Wirbelwind auf der linken Seite, vorne und hinten engagiert. Note 3. © GEPA pictures Willi Orban: Mit Licht und Schatten, ist ab und an zu langsam. Note 3. © GEPA pictures Ibrahima Konate: In der Abwehr Mister Zuverlässig, strahlt trotz seines jungen Alters Routine aus. Note 2. © GEPA pictures Nordi Mukiele: In seinem ersten Pflichtspiel von Beginn an auf der rechten Seite ein Unsicherheitsfaktor, provoziert Fouls. Note 4. © GEPA pictures Diego Demme: Immer da, wenn er gebraucht wird. Darf eher Feierabend machen. Note 3. © GEPA pictures Kevin Kampl: Ständige Anspielstation im Mittelfeld. Bereitet mit seiner Ecke die Führung vor. Note 3. © GEPA pictures Marcel Sabitzer: Nach seiner langen Schulterverletzung erstmals wieder in der Startelf, ballgierig, erzielt das 1:0. Note 2. © GEPA pictures Emil Forsberg: Der junge Papa mit einem schwachen Auftritt. Ballverluste, unpräzise Pässe. Note 4. © GEPA pictures Yussuf Poulsen: Mit viel Einsatz, aber wenig Glück. Note 3. © GEPA pictures Matheus Cunha: Der Brasilianer kann keine Akzente setzen, wird zur Pause ausgewechselt. Note 4. © GEPA pictures Jean-Kevin Augustin: Bringt nicht lange genug neuen Schwung ins Angriffsspiel, mit technischen Raffinessen. Note 3. © GEPA pictures Stefan Ilsanker: Darf am Ende noch 20 Minuten ran, versucht in einer hitzigen Schlussphase für Ruhe zu sorgen. Note 3. © GEPA pictures Bruma: Nach seiner Einwechslung in der 63. Minute ohne große Ausreißer nach oben oder unten. Note 3. © GEPA pictures

Bereits in den ersten zehn Minuten hatten die Gäste zwei Gelegenheiten: Ein Distanzschuss von Marcelo Saracchi verfehlte das Ziel. Dann brachte Matheus Cunha das Leder nach feinem Pass von Kevin Kampl nicht unter Kontrolle. Auf der Gegenseite bewahrte der starke RB-Keeper Yvon Mvogo die Ruhe und rettete gegen den frei auf ihn zulaufenden rumänischen Nationalspieler Nicusor Bancu. Die bissigen Gastgeber witterten mit harter Spielweise ihre Chance. Doch Marcel Sabitzer nahm ihnen in der 39. Minute mit einer überraschenden Variante nach einem Eckball den Wind aus den Segeln. Kevin Kampl legte ans Strafraumeck zu Diego Demme, dessen Flanke Willi Orban etwas glücklich zum freistehenden Österreicher weiterleitete. Sabitzer brachte das Leder geschickt unter Kontrolle und vollendete. Damit ebnete der 24-Jährige bei seinem Startelf-Debüt nach Schulterverletzung den Weg in die nächste Runde. Er musste aber später mit einer Blessur vom Platz.

Kurz vor dem Wechsel verfehlte ein Schuss der Rumänen knapp das Ziel. Zur zweiten Hälfte brachte Rangnick Stürmer Jean-Kevin Augustin – der Franzose führte sich mit einem schönen Volleyschuss ein. Auch Sturmpartner Yussuf Poulsen hatte eine Gelegenheit.

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel Emil Forsberg (RB Leipzig): "Es war kein schönes Spiel, wir haben trotz des schlechten Platzes versucht, unser Spiel durchzuziehen und Spaß zu haben - mal hat es besser, mal schlechter geklappt. Ein Mal wurde ich von einem Laserpointer geblendet - so ist das nun mal. Wir hätten gern gewonnen, aber das Weiterkommen zählt. Meine Familie sehe ich erst nach der Länderspielpause wieder, das ist nicht einfach." © dpa Devis Mangia (CS Universitatea Craiova): "Wenn wir alle Fakten in Betracht ziehen, haben wir heute ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben mit der richtigen Einstellung gespielt. Wir haben aus dem, was wir haben, das Beste gemacht. Ich möchte meinen Spielern gratulieren und mich bei den Zuschauern bedanken, die heute im Stadion waren." © dpa Yvon Mvogo (RB Leipzig): "Es war ein schwieriges Spiel, so wie wir das auch erwartet haben. Wir haben in der zweiten Halbzeit zu wenig nach vorne gemacht. Craiova hat dann mehr Druck gemacht, und so ist auch das Tor gefallen. Das war nicht gut verteidigt. Am Schluss 1:1, wir sind qualifiziert. Darüber freuen wir uns. Aber es gibt Kleinigkeiten, die müssen wir unbedingt besser machen." © PICTURE POINT Ralf Rangnick (Trainer RB Leipzig): „Das Wichtigste: Wir sind weiter gekommen und keiner ist angeschlagen oder verletzt. Es ist schade, so ein wunderschönes neues Stadion und so ein Verein haben einen besseren Platz verdient. Das war ja fast schon eine Mischung aus Sand und Rasen.“ © dpa

Die Leipziger nahmen das Tempo heraus und schonten ihre Kräfte für kommende Aufgaben. Erst verflachte die Partie, dann drehten die Rumänen noch mal auf und erarbeiteten sich vier gute Gelegenheiten. Dann doch noch der Ausgleich: In der 85. Minute drang Raoul Baicu von links in den RB-Strafraum ein, aus spitzem Winkel überwand er Mvogo mit einem sehenswerten Lupfer – der Ball senkte sich ins lange Eck.

Direkt nach dem Spiel steigt RB in den Flieger gen Heimat, am Freitag bereitet sich die Mannschaft ab 15.30 Uhr am Cottaweg (mit Timo Werner) auf die erste Runde im DFB-Pokal beim Regionalligisten Viktoria Köln vor. Am Sonntag (15.30 Uhr, Sky) sollen Dayot Upamecano, Konrad Laimer und Werner nach ihren Verletzungen zum ersten Mal in dieser Saison ein Pflichtspiel bestreiten.

