RB Leipzig zieht vor Rückspiel in der Europa-League-Qualifikation nach Innsbruck um

Seefeld/Göteborg. Am Mittwoch trennt sich bei RB Leipzig die Spreu vom Weizen, oder anders formuliert, die Auserkorenen für das Rückspiel gegen BK Häcken von den Fußballern, die am Freitag den Test gegen Huddersfield bestreiten. Um auf die Bedingungen bei der Europa-League-Qualifikation in Göteborg eingestellt zu sein, bestreitet der Bundesligist am Mittwoch sein Abschlusstraining auf Kunstrasen und zieht dafür nach Innsbruck um.