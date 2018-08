RB Leipzig zu Gast bei Zorya Luhansk: Das sagen Trainer und Spieler

Saporischschja. RB Leipzig hat es trotz mehrerer guter Möglichkeiten verpasst, sich eine besser Ausgangsposition für den Kampf um die Teilnahme an der Gruppenphase der Europa League zu verschaffen. Beim FK Zorya Luhansk kam die Rangnick-Elf am Donnerstagabend nicht über ein 0:0 hinaus. Vor rund 5127 Zuschauern in der Slawutytsch-Arena von Saporischschja spielte RB nach einer Roten Karte gegen Bogdan Lednew ab der 16. Minute in Überzahl. Doch die Gäste machten nichts Zählbares aus dieser numerischen Überlegenheit. Auch die Hereinnahme von Emil Forsberg und Yussuf Poulsen im Verlauf der zweiten Halbzeit änderte daran nichts.