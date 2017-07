RB Leipzig zu Gast beim Emirates Cup

Seefeld/London. RB auf Europatour. Raus aus den Bergen, rein in die Millionen-Metropole London. Zum Üben und in heiliger, solidarischer Mission.

Nach Tirol ist vor London. Um 15 Uhr hob der RB-Charterjet von Innsbruck Richtung Airport Luton ab. Residiert wird im legendären Fünf-Sterne-Haus The May Fair in Sichtweite zum Buckingham Palace. Dort wohnt Königin Elisabeth II. (91) und ihr Mann, Philip, Duke of Edinburgh (96). Zusammen sind sie 187 Jahre jung.

Falls es 2018 wieder nach Seefeld geht, können die RB-Stars weitere wertvolle Baufortschritte für die Nordische Ski-WM 2019 bewundern. Dass der Tiroler Tourismusverband 2017 die eine oder andere Wurstplatte spendiert und RB die Kurtaxe erlassen hat, muss in Zeiten nachlassender Solidarität erwähnt werden. Wie auch die Tatsache, dass Hasenhüttl in der Nähe ein kleines Häuschen sein eigen nennt. Die steirische Eiche weiß, wo man Wurzeln schlägt.

Dass ein Zimmer im May Fair nicht unter 300 Euro zu haben ist, interessiert nur am Rande. RB ist deutscher Stargast beim Emirates Cup, der am Sonnabend und Sonntag in Emirates Stadium von Arsenal London über die Bühne geht und weltweit übertragen wird. Kost und Logis werden von Gastgeber Arsenal übernommen. Dazu schlägt eine signifikant (fett) sechsstellige Antrittsgage auf dem RB-Konto ein. Ehre/Kohle, wem beides gebührt. Der Vize-Meister hat nicht nur in Deutschland für Aufsehen gesorgt. Sportdirektor Ralf Rangnick wurde vom englischen Kultmagazin Four-Four-Two zum Besten seines Faches in Europa gekürt. RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff ist in England bekannt wie James Bond. Und für Naby Keita würden sich die Manager der Premier League vierteilen lassen. Der junge Mann bleibt übrigens bei RB, wie 625-mal berichtet.

RB spielt am heutigen Sonnabend, 15 Uhr, gegen den FC Sevilla (Sport1 überträgt) und am Sonntag, 15 Uhr, gegen Benfica Lissabon (live im MDR). Hasenhüttl bringt zwei verschiedene Teams in Stellung.