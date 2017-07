RB-Leipzig-Zugang Laimer: Ihn jagte die halbe Bundesliga

Anzeige

Leipzig. Naby Keita wurde in der Saison 2015/2016 zum besten Spieler der österreichischen Bundesliga gekürt, wechselte 2016 für 15 Millionen Euro von Salzburg nach Leipzig, legte ein fantastisches Jahr hin und wird heute von halb Europa gejagt. Konrad Laimer wurde in der Saison 2016/2017 zum besten Spieler der österreichischen Bundesliga gekürt, wechselte just für sechs Millionen Euro von Salzburg nach Leipzig und hätte rein gar nichts gegen eine ähnliche Entwicklung wie bei Keita einzuwenden. Der 20-jährige Abräumer konnte wählen unter zig Angeboten, ist für die Rasenballer jetzt schon ein Geschäft, weil viel mehr wert als die in einer Ausstiegsklausel formulierte Ablöse. Laimer, der mit seiner Freundin auf Wohnungssuche ist, Alkohol meidet und Nichtraucher ist, über die Qual der Wahl, den heißen Atem von Stefan Ilsanker, 28, die Ballführung des Sportkameraden Naby Keita, 22, ein eigenes Refugium im Trainingszentrum und den Traum vom Debüt als Nationalspieler. Am Freitag, 18.30 Uhr, testet RB beim Sechstligisten SV Dessau 05.

Ihr Wechsel nach Leipzig hat sich gezogen wie Kaugummi. Stimmt es, dass die halbe Bundesliga und diverse europäische Clubs mit im Rennen waren und es deshalb gedauert hat?

Ich hatte tatsächlich mehrere Optionen, wollte den nächsten Schritt sehr genau abwägen. Und das braucht dann eben Zeit.

Hat die gute alte Verbundenheit zwischen beiden Clubs den Ausschlag gegeben?

Nein, das Gesamtpaket hat gestimmt. Bei RB wird der Fußball gespielt, den ich schon gut kenne und der zu meinem Spiel passt. Der Club hat sich sehr um mich bemüht, die Perspektiven sind gut, die Stadt ist wunderbar. Passt.

Ihr Ex- und Wieder-Kollege Stefan Ilsanker ist der Annahme, dass er Ihr Vorbild ist. Sagen Sie jetzt nichts Falsches, Herr Laimer.

Ilse ist ein super Typ und Fighter. In puncto Einstellung ist er ein absolutes Vorbild. Wir sind ähnliche Spielertypen, kommen über unsere Laufstärke, geben alles für die Mannschaft.

Sie haben in Salzburg auch mit Naby Keita gespielt. Was hätten Sie gerne von ihm? Wir meinen jetzt aber nicht eines seiner drei Autos.

Naby ist ein überragender Mensch und Fußballer. Er hat eine unfassbare Technik, führt den Ball wie kein Zweiter. Wenn er den Ball hat, hat er ihn. Da kannst du machen, was du willst. Er hat keine Angst, lässt sich nichts gefallen, ist auch in der Rückwärtsbewegung klasse. Nabys Ballführung würde ich nehmen.

Sie haben gestern Ihre erste Trainingseinheit am Cottaweg absolviert und ihr Zimmer bezogen. Erster Eindruck?

Ich bin in jeder Hinsicht begeistert. Die Qualität im Training ist hoch, die Stimmung ist gut, die Plätze sind perfekt. Und ein eigenes Zimmer habe ich auch noch. Ich freue mich auf jedes Training, bin froh, hier zu sein. Dass ich ein paar Spieler aus Österreich kenne, erleichtert mir das Einleben natürlich schon ein bisschen.

Timo Werner hat nach 20 Jahren Stuttgart seine Heimat verlassen, stand in Leipzig erstmals auf eigenen Füßen, musste den Unterschied zwischen Serrano-Schinken und Ceran-Kochfeld lernen und wurde Nationalspieler. Sie haben Salzburg nach 20 Jahren verlassen und noch kein Länderspiel. Werden Sie Timo Werner II?

Jeder Fußballer träumt davon, für sein Land zu spielen. Ich würde mir diesen Traum natürlich auch gern erfüllen. Wenn man seine Heimat verlässt, ist das eine große und spannende Umstellung. Ich bin da gerade mittendrin, sauge sehr viel Neues auf. Wie man ein Ei und Nudeln kocht, weiß ich. Ich hatte auch in Salzburg eine eigene Bude – mit Kochfeld.

Ab wann ist die Saison für Sie persönlich eine gute? Überwintern in der Champions League, Sieg in Dorfmerkingen, Qualifikation für Europa?

Es macht keinen Sinn, nach dem ersten Training über Platzierungen zu philosophieren. Ich halte es wie immer, gebe im Spiel und im Training Gas, will für die Mannschaft Leistung bringen. Und wenn man viel investiert, bekommt man auch viel. Als Einzelner und als Mannschaft.

