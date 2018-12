RB Leipzig: Zum Endspiel der Euro-League-Gruppenphase droht neue Negativkulisse

Die letzte Partie in der Euro-League-Gruppe zwischen RB Leipzig und Rosenborg Trondheim ist für die Zuschauer bisher so unattraktiv, wie kein anderes Spiel in dieser Saison. Nur 16.000 Tickets wurden bis zum Dienstag verkauft. Dabei kann sich der Bundesligist noch für die K.-o.-Runde qualifizieren.

Leipzig. Die Partie bei RB Leipzig kommt Rosenborg Trondheim so ungelegen, wie den Deutschen der Schneefall zu Ostern. Für den norwegischen Erstligisten ist die nationale Saison seit knapp zwei Wochen vorbei, mit Meisterschaft und Pokalsieg sogar das Double eingetütet. In der Europa League schied die Mannschaft von Trainer Rini Coolen bereits als Gruppenletzter mit fünf Niederlagen und 3:13 Toren aus. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Also schweben die Trondheimer Mittwochmittag am Flughafen Halle/Leipzig ein, absolvieren ab 19 Uhr ihr Abschlusstraining im Stadion, um am Donnerstag ihr letztes und zugleich bedeutungsloses Saisonspiel zu absolvieren.

Perfekte Voraussetzungen für RB Leipzig: Denn der Bundesligist braucht neben der Schützenhilfe des FC Salzburg im Celtic Park selbst einen Sieg, um international zu Überwintern. Doch trotz des Endspiels droht im heimischen Rund der Rasenballer eine neue Negativkulisse. Bis Dienstagnachmittag wurden 16.000 Tickets verkauft, 400 davon an Schlachtenbummler aus Norwegen, teilte der Verein dem Sportbuzzer mit. Die Oberränge bleiben aufgrund der geringen Nachfrage geschlossen. Die wenigsten Zuschauer, 16.648, kamen in dieser Saison zur Euro-League-Qualifikation gegen Universitatea Craiova.

Am Donnerstagabend summieren sich die Faktoren für die spärlich besetzten Ränge: Die späte Anstoßzeit (21 Uhr) und ungemütliche Temperaturen um den Gefrierpunkt. Die gemütliche Variante auf der Couch: Liveübertragung im Free-TV bei RTL-Nitro und im Internetstream bei DAZN. Einige RB-Fans sehen aber auch in den Aussagen von Ralf Rangnick nach der 0:1-Pleite vor zwei Wochen in Salzburg einen Grund, warum sie sich den Eintritt lieber sparen.

