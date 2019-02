RB Leipzigs A-Junioren unterliegen dem VfL Wolfsburg mit 0:2

Wolfsburg. Die U19 der Roten Bullen unterliegt dem VfL Wolfsburg zum Auftakt der Rückrunde mit 0:2 (0:0). Dabei hatte man sich so viel für das neue Jahr vorgenommen. Das Team von Trainer Alexander Blessin bereitete sich gewissenhaft in einem Trainingslager in Portugal auf die zweite Saisonhälfte vor. Nach der dritten Niederlage am Stück in der U19-Bundesliga spielt die Meisterschaft nun aber die Konkurrenz ohne die RB-Talente aus.