RB Leipzigs Augustin droht Ärger wegen Länderspiel-Absage

Leipzig. Jean-Kevin Augustin droht erneut Ärger mit dem französischen U21-Auswahltrainer Sylvain Ripoll. Der 21-Jährige Angreifer von RB Leipzig hat seine Teilnahme an den U21-Spielen gegen Bulgarien und Luxemburg wegen muskulärer Ermüdungserscheinungen abgesagt. „Das sind keine akzeptablen Entschuldigungen, und sie passen nicht zum Spirit, den ich in der Mannschaft sehen will“, sagte Ripoll. „Ich will nur mit denen arbeiten, die auch hier sein wollen.“