RB Leipzigs Capo: „Die Mannschaft hat den Siegeswillen verloren, deswegen sind wir hier“

Leipzig. Ralph Hasenhüttl schaute immer wieder vom Rasen in Richtung Tribüne, als die RB Leipzig Fans am Sonntagvormittag laut singend an den Trainingsplatz zogen. Nach dem Auslaufen sagte der Trainer zu den Anhängern: „Tolle Geschichte, danke vielmals für die Unterstützung.“ Capo Sebastian hatte nach vier sieglosen Spielen in Serie zu der Aktion aufgerufen. Dem 37-Jährigen kam die Idee spontan nach der Pleite gegen Hoffenheim in der Straßenbahn. Weil er das Gefühl hat, dass der Mannschaft der Siegeswille abhandengekommen ist. Ein Gespräch mit dem Einheizer, der bereits seit 2010 als die Leipziger noch in der Regionalliga kickten, für Stimmung im Block B des Stadions sorgt.