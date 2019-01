RB Leipzigs Dayot Upamecano fehlt mehrere Wochen

Leipzig. RB Leipzig muss mehrere Wochen auf Abwehrchef Dayot Upamecano verzichten. Der Franzose hatte sich am Mittwoch im Training verletzt. Schwere Knorpel-Quetschung im linken Knie lautet nun die erste Diagnose. Das gab RB am Donnerstag bekannt. Wie lange der 20-Jährige genau ausfallen wird, ist derzeit unklar. Die Nachricht ist für den Tabellenvierten der Bundesliga besonders bitter, weil der junge Innenverteidiger sowohl in der Hinrunde als auch zum Rückrundenauftakt gegen Borussia Dortmund starke Leistungen gebracht hatte.