Leipzig. RB Leipzigs Abwehrchef Dayot Upamecano hat sich am Mittwoch im Training am Knie verletzt. Das gab der Verein via Twitter bekannt. Weitere Untersuchungen am Donnerstag sollen zeigen, wie schwer die Blessur ist und wie lange der Franzose ausfallen wird. Die Einheit am Cottaweg fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Zumindest beim kommenden Auswärtsspiel am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf (18 Uhr) hätte RB-Trainer Ralf Rangnick sowieso ohne den 20-Jährigen planen müssen. „Upa“ wurde beim Bundesliga-Rückrunden-Auftakt gegen Borussia Dortmund mit seiner fünften gelben Karte in dieser Saison bestraft und muss eine Sperre absitzen.