RB Leipzigs Emil Forsberg: Einzelgespräch mit Rangnick und Jet für den spontanen Abflug

Leipzig. Emil Forsberg ist nach der Weltmeisterschaft mit Schweden und seinem verdienten Urlaub am Donnerstag als einer der letzten zu RB Leipzig gestoßen – bald wird er schon wieder weg sein. Doch der Grund ist kein Vereinswechsel, sondern privates Glück: Frau Shanga steht kurz vor der Entbindung ihres ersten Kindes. Familie Forsberg bekommt eine Tochter, soviel steht fest. Der Termin ist am 4. August.

Trainer Ralf Rangnick will seinem Spieler trotz Trainingslager in Österreich die Chance geben, bei der Geburt dabei zu sein. Der 60-Jährige erklärte: „Wir werden schauen, dass wir einen Flieger parat stehen haben, sodass wenn es losgeht, er rechtzeitig nach Hause nach Sundsvall fliegen und dabei sein kann.“ Shanga ruht sich derzeit im erst kürzlich erbauten gemeinsamen Haus in Emils Heimatort aus.