RB Leipzigs Emil Forsberg schießt Schweden ins WM-Viertelfinale

RB Leipzigs Emil Forsberg hat Schweden erstmals seit 24 Jahren ins Viertelfinale einer Fußball-WM geführt und lässt den Sieger der deutschen Vorrunden-Gruppe vom zweiten Endspiel-Einzug nach dem Heim-Turnier 1958 träumen. Der Mittelfeldmann von RB Leipzig erzielte am Dienstag in der 66. Minute das Tor zum 1:0 (0:0)-Sieg der Skandinavier im insgesamt enttäuschenden Achtelfinale in St. Petersburg. In der Runde der letzten Acht treffen die Schweden am Samstag in Samara auf Kolumbien oder England. Ausgerechnet im ersten Turnier nach der Ära von Zlatan Ibrahimovic können sie einen der größten Erfolge ihrer Fußball-Geschichte perfekt machen.

Der Mann, der das schwedische Mittsommermärchen weiter geschrieben hatte, kam erst zwei Stunden nach Schlusspfiff in die Interview-Zone. Sichtlich stolz und glücklich, doch eine gute Nachricht für seine Fans in Leipzig hatte Emil Forsberg nicht im Gepäck. „Ich habe keine Antwort darauf. Ich habe den Fokus voll auf das Turnier gelegt“, sagte der Torschütze nach dem 1:0 (0:0) gegen die Schweiz im WM-Achtelfinale auf die Frage, ob er auch in der kommenden Saison bei RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga spiele: „Das zu interpretieren ist ihre Sache.“

Sollte der schwedische Matchwinner die Sachsen verlassen, dürfte er am Dienstag zumindest nochmal ein gutes Stück teurer geworden sein. Denn mit seinem Tor – das der Dortmunder Manuel Akanji durch ungünstiges Abfälschen begünstigte – hatte der 26-Jährige die Skandinavier erstmals seit 24 Jahren in ein WM-Viertelfinale geführt. Sogar der Traum vom zweiten Endspiel-Einzug nach dem Heim-Turnier 1958 lebt beim Sieger der deutschen Vorrunden-Gruppe nun. Und das ausgerechnet im ersten Turnier nach der Ära von Zlatan Ibrahimovic.

„Zlatan hat sich noch nicht gemeldet“, sagte Forsberg: „Aber das wird er sicher noch tun.“ Er selbst wusste kaum, wohin mit seiner Freude: „Ich spiele für Schweden bei einer WM, ich habe ein Tor geschossen, wir stehen im Viertelfinale. Von alledem habe ich geträumt. Ich erlebe gerade einen Traum nach dem anderen.“ In der Runde der letzten Acht treffen die Schweden am Samstag (16.00 Uhr) in Samara auf Kolumbien oder England.

Die schwedische Ironie: Fehlen wird im Viertelfinale Mikael Lustig wegen seiner zweiten Gelben Karte. Vor dem Spiel hatte er angekündigt, den für seine Unbeherrschtheiten bekannten Schweizer Granit Xhaka zu einem Platzverweis provozieren zu wollen. Der frühere Gladbacher ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, sah für ein taktisches Foul aber auch Gelb. Schadenfreude erzeugte das bei Xhaka aber nicht. „Im Gegenteil. Es tut mir sehr leid für ihn, dass er nicht dabei sein kann“, beteuerte der Mittelfeldspieler des FC Arsenal. Der Grund: Lustig hatte Reue gezeigt. „Er ist sofort nach dem Spiel zu mir gekommen und hat sich entschuldigt“, sagte Xhaka: „Das war eine große Geste. Und ich habe das sofort angenommen. So ist eben der Fußball, da kitzelt man sich im Vorfeld.“ Rot sah am Dienstag in der Nachspielzeit der Neu-Gladbacher Michael Lang für eine Notbremse gegen Martin Olsson.

Was Xhaka maßlos ärgerte, war aber das erneute Ausscheiden der mit einer halben Bundesliga-Auswahl angetretenen Schweizer im Achtelfinale. „Ich habe das nun bei drei Turnieren hintereinander erlebt“, sagte er: „Das kann einmal passieren, vielleicht auch zweimal. Aber dreimal? Das ist sehr enttäuschend.“

Mit für sie ungewöhnlichem Pressing versuchten die sonst auf Defensive bedachten Schweden mit ihren vier Offensivakteuren die Schweizer zu Ballverlusten zu zwingen. Unordnung in die neue Abwehr um den früheren Hamburger Johan Djourou zu bringen, war das offensichtliche Ziel. Schließlich fehlten dort die Gelb-gesperrten Stammkräfte Stephan Lichtsteiner und Fabian Schär.

Die Überfall-Taktik hätte funktionieren können, wenn sie effektive Stürmer gehabt hätten. Marcus Berg (8./9.) kam gleich zweimal frei zum Schuss. Erst verzog er, dann wurde er geblockt. Den Abpraller jagte Albin Ekdal weit über das Tor.

Nach der energischen Anfangsphase ließen es die Schweden ruhiger angehen. Die Schweiz hatte sich sortiert. Doch wiederum Berg kam dem Führungstor sehr nah. Seinen Schuss aus halbrechter Position wehrte Yann Sommer (28.) im Schweizer Tor glänzend ab. Die beste Schweden-Chance vergab Ekdal (41.) - freistehend aus sechs Metern setzte er den Ball wieder über das Tor.

Die Schweiz war deutlich sparsamer mit Offensivaktionen. Ricardo Rodriguez (32.) versuchte es mit einem frechen Freistoß von außen direkt aufs Tor. Blerim Dzemaili (38.) drosch den Ball aus guter Position über das Tor.

