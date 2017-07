RB Leipzigs Erfolgsplan für das erste Jahr in der Champions League

Leipzig. Ralf Rangnick hat vorgelegt. Pünktlich zum Trainingsauftakt meldete der Sportdirektor Vollzug an der Transferfront. Die Voraussetzungen für eine zweite erfolgreiche Saison in der Bundesliga sowie die Premiere in der Königsklasse sind früh geschaffen worden. Der Sportbuzzer zeigt die Bausteine des Erfolgsplans auf.

Powerfußball: Spiele im Dreitagesrhythmus? Egal. RB Leipzig will weiterhin Powerfußball zeigen – das gibt Hasenhüttl als Saisonziel aus. „Dazu haben wir den Kader bekommen, der uns helfen soll, im richtigen Moment zu rotieren“, sagt der Trainer. Sportdirektor Rangnick wird bei seinen Erwartungen etwas deutlicher: „Das proaktive, frühe Attackieren, das schnelle Umschalten – daraus ergibt sich schon, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen. Mit dieser Spielweise kannst du nicht in ein Spiel gehen und sagen, jetzt gucken wir mal, ob wir damit einen Punkt holen. Damit ist klar, dass wir, egal wann, wo und gegen wen wir spielen, auf Sieg gehen wollen.“

Planung: Bereits am Ende der vergangenen Spielzeit haben die Verantwortlichen die Planung für die Vorbereitung der ersten Champions-League-Saison begonnen. Zwei Wochen investierten Hasenhüttl und sein Trainerteam vor der Sommerpause, um Testspiele, Turniere und Belastungen festzulegen. „Weil diese Phase eine enorm wichtige ist. Wir werden in den englischen Wochen nicht so viel trainieren können. Deswegen müssen wir jetzt die Grundlagen legen, dass wir topfit in diese Saison gehen“, erklärt der RB-Coach. Für den 49-Jährigen ist es die erste Vorbereitung auf eine Champions-League-Saison – wie auch für fast alle seiner Spieler.