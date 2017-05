RB Leipzigs Erik Majetschak führt deutsche U17 bei der EM an

Leipzig. Wenn am Mittwoch die U17-Europameisterschaft in Kroatien startet, werden auch drei Kicker von RB Leipzig im deutschen Kader vertreten sein. Kilian Ludewig, Elias Abouchabaka und Erik Majetschak gehören dem Aufgebot von Trainer Christian Wück an. Majetschak, der als eines der größten deutschen Talente auf seiner Position im Mittelfeld gilt, wird das Team sogar als Kapitän anführen.

Vater Dirk, seines Zeichens Präsident des Fußballverbandes der Stadt Leipzig, wird am Mittwoch gemeinsam mit seinem älteren Sohn Toni nach Kroatien fliegen, um den Filius vor Ort zu unterstützen. Toni muss dann am Freitag zurück. Für ihn steht am Wochenende mit seinem FC Eilenburg das wichtige Spiel beim FC Grimma an. "Statt dessen wird dann meine Frau anreisen", so Majetschak. Schaffen die Jungs den Einzug ins Viertelfinale "kommen auch die Großeltern". Aber das müsse ja erstmal geschafft werden.