RB Leipzigs Ex-Coach Zorniger bringt bei „Sky“ viele Argumente gegen den Videobeweis

München/Leipzig. Der ehemalige Welt-Schiedsrichter Markus Merk saß zwar nicht in der Runde, verfolgte aber die Diskussion bei der Sky90-Fußballdebatte genau. Als der Sky-Experte am späten Montagabend zugeschaltet wurde, brachte er das Für und Wider zu dem großen Fußball-Thema dieser Tage so auf den Punkt: „Der Videobeweis sollte vieles einfacher und gerechter machen. Im Moment werden die Diskussionen größer – das schadet dem Fußball.“ Dabei gilt der 55-Jährige eigentlich als Befürworter der elektronischen Schiri-Hilfe.

Alexander Zorniger kann in Dänemark derzeit unberührt vom Videobeweis arbeiten – und tut dies in der Superliga bei Bröndby IF als Tabellenführer (33 Punkte aus 15 Spielen) sehr erfolgreich. Doch der zweimalige Aufstiegstrainer mit RB Leipzig (2013 und 2014) verfolgt die Bundesliga und dieses kontroverse Thema natürlich genau.

„Fußball-Romantik“ muss erhalten bleiben

Als Sky-Studiogast in München nahm Zorniger die Rolle des entschiedenen Gegners des Videobeweises ein und redete entsprechend Klartext: „Markus Merk hat Recht: Das Spiel darf nicht verändert werden – sondern nur verbessert. Doch im Moment wird der Fußball in einer Art und Weise verändert, wie dies seit Jahrzehnten nicht geschehen ist. Das finde ich schwierig.“

Zorniger stören vor allem die vielen Unterbrechungen, die ihn sehr stark an andere Sportarten erinnern, die schwieriger zu verstehen und deshalb nicht so populär seien. „Der Fußball ist deshalb unser Volkssport, weil er so leicht zu verstehen ist.“ Daran dürfe nicht gerüttelt werden, diese „Fußball-Romantik“ müsse erhalten bleiben. Der 50-Jährige hat erhebliche Zweifel, ob die Sportart durch das Einschalten einer höheren Instanz – in dem Fall das Video-Zentrum in Köln – gerechter wird: „Erfolg im Fußball ist schon immer von sehr vielen Variablen abhängig.“ Er wisse nicht, ob die strittigen Schiedsrichter-Entscheidungen, die nun ständig auf den Prüfstand kommen, die entscheidenden Variablen seien.

Beim zweiten großen Thema der Sendung – der sportlichen Krise von Borussia Dortmund – stärkte der Ex-Leipziger dem BVB-Trainer Peter Bosz den Rücken. „Für mich ist es kein Absturz, wenn man von Platz eins auf drei abrutscht“, sagte Zorniger, der mit dem extremen Pressing eine ähnlich „riskante Spielweise“ bevorzugt wie der BVB. Die Niederlagenserie der Dortmunder hänge mit der zuletzt personell stark veränderten Verteidigung zusammen. Zorniger: „Das Problem ist: Jetzt kommen drei Berater pro Spieler und sagen: ,Pass auf deinen Marktwert auf.’ Doch der einzige, der den Spielern jetzt helfen kann und ihren Marktwert oben hält, ist der Trainer mit seinem Vereinsumfeld.“ Daher müsse Dortmund wie zu Zeiten von Jürgen Klopp dem Coach den Rücken stärken.

