RB Leipzigs Gegner im Formcheck: Monaco feiert 6:1-Kantersieg

Leipzig. Die drei Champions-League-Gegner von RB Leipzig haben am Wochenende in ihren nationalen Ligen teils überzeugende Siege eingefahren. Sowohl Monaco als auch Porto und Besiktas Istanbul sind in der jungen Saison nach drei oder vier Spielen ungeschlagen und gehören zum Spitzentrio ihrer Ligen. AS Monaco glänzte am Sonntagabend mit einem 6:1 gegen Olympique Marseille und legte - im Gegensatz zu RB gegen Freiburg - den Grundstein für den Kantersieg bereits mit dem 4:0 in Hälfte eins. Doppelter Torschütze war der kolumbianische Stürmer Radamel Falcao (31). Zwei der sechs Treffer fielen per Elfmeter, dem Strafstoß zum 2:0 ging jedoch eine Schwalbe voraus. Drei weiteren AS-Toren gingen Freistöße oder Eckbälle voraus. Nach vier Partien liegt der RB-Auftaktgegner am 13. September mit 14:4 Toren und der optimalen Punktausbeute auf Rang zwei.

Der FC Porto hat nach vier Saisonspielen mit zwölf Punkten und 9:0 Toren sogar eine blütenweiße Weste. Bei Sporting Braga gewann der Tabellenzweite am Sonntag 1:0 - das Tor des Tages erzielte der Mexikaner Jesus Corona (24) bereits in der 7. Minute.

In der Süper Lig der Türkei tat sich der Tabellendritte Besiktas beim 2:1 (1:1) gegen Bursaspor (13.) schwer. Der Serbe Dusko Tosic (32) brachte Istanbul in Führung, den Siegtreffer erzielte der Kanadier Atiba Hutchinson (34) in der 63. Minute. Für sein Team stehen nach drei Partien sieben Punkte auf der Habenseite.

Mbappé-Wechsel steht bevor

AS Monaco wird wohl in dieser Woche wie erwartet sein Top-Talent Kylian Mbappé an Pars Saint-Germain verlieren, der dort einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschreiben will. Die Monegassen haben eine Ablöse von rund 180 Millionen Euro für den Sohn eines kamerunischen Vaters und einer algerischen Mutter aufgerufen. Da Paris Probleme mit dem Financial Fair Play der UEFA bekommen könnte, muss ein Umweg her: Nach französischen Medienberichten soll der 18-Jährige zuerst ausgeliehen und erst in der kommenden Saison für besagte Summe fest verpflichtet werden. Durch das Modell Ausleihe mit Kaufbindung können die Restriktionen der UEFA umgangen werden. Mbappé war in der vergangenen Saison auch dank seiner 15 Saisontreffer maßgeblich daran beteiligt, dass Monaco am Ende die französische Meisterschaft gewonnen hat. Das Talent erzielte auch in der Königsklasse sechs Tore.

