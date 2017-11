RB Leipzigs Halstenberg gegen England in der Startelf

RB Leipzigs Verteidiger Marcel Halstenberg wird gegen England sein Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft feiern. „Halstenberg spielt von Anfang an, auf jeden Fall“, kündigte Bundestrainer Joachim Löw am Donnerstag an. Der 26-Jährige wird am Freitag (21.00 Uhr/ZDF) in London im Länderspiel-Klassiker gegen England als linker Verteidiger auflaufen. Auf Real-Madrid-Star Toni Kroos wird Löw im ausverkauften Wembley-Stadion wahrscheinlich verzichten.