RB Leipzigs Halstenberg und Werner für DFB-Team nominiert

Große Überraschung beim DFB-Team! Nationalelf-Trainer Joachim Löw hat am Freitagmittag neben RB Leipzig s Timo Werner erstmals auch Marcel Halstenberg für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Beide werden in den letzten zwei Länderspielen des Jahres gegen England und Frankreich im Aufgebot stehen.

Vom Potenzial überzeugt

Halstenberg wird das erste Mal im Löw-Team dabei sein. Die Freude bei RB war entsprechend groß. Der Verein gratulierte dem 26-Jährigen prompt via Twitter. Löw begründete seine Wahl so: “Marcel Halstenberg hat in seinem Verein konstant gute Leistungen gebracht und auch bei seinen Auftritten in der Champions League unter Beweis gestellt, dass er auf internationalem Niveau mithalten kann. Wir sind von seinem Potenzial überzeugt und haben nun die Gelegenheit, ihn gegen starke Gegner zu testen.”