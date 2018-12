RB Leipzigs Hinrunde: Starke Serien, schwache Europa League, steigerungsfähige Neuzugänge

Leipzig. Kapitän Willi Orban verabschiedete sich am Samstag nach dem kräftezehrenden 3:2-Erfolg gegen Bremen mit Dankesworten an die Fans aus dem Jahr 2018. Bei der Weihnachtsfeier des Vereins war Diego Demme froh, „nur sitzen zu müssen.“ Von den Belastungen besonders gezeichnet war Kevin Kampl, der seit zweieinhalb Wochen mit einem gebrochenen kleinen Zeh auf die Zähne gebissen hatte, nur durch Betäubungsspritzen spielen konnte. Trainer Ralf Rangnick resümierte nach mehr als fünf Monaten: „Nach 31 Pflichtspielen, die wir in den Beinen haben, freut sich jeder auf Weihnachten zu Hause und ein paar Tage Urlaub.“ Nächster Termin: Trainingsauftakt am 4. Januar. Ein Blick auf die dritte Hinrunde von RB Leipzig im Fußball-Oberhaus.

Zwei Erfolgsserien

Nachdem die neue Saison so anfing, wie die alte beendet wurde, nämlich mit vielen Gegentoren, fruchteten die Tugenden des frühen, gemeinsamen Pressings im Herbst wieder besser. RB blieb zwischen dem 2. und 13. Spieltag in zehn Bundesliga-Duellen ungeschlagen. Wettbewerbsübergreifend ließen die Leipziger in sechs Partien im Oktober keinen Gegentreffer zu und holten sich damit neues Selbstvertrauen. Inzwischen ist die Defensive auch bei Standards sattelfest.

Heimstärke/Auswärtsschwäche

Egal ob Topteam oder Kellerkind: Vor heimischem Publikum zeigte RB Leipzig in neun Bundesligaduellen starke Leistungen, holte 23 von 27 möglichen Punkten, sieben Siege und zwei Remis. Kapitän Orban fordert: „Wir müssen schauen, dass wir auch auf fremden Plätzen ein paar mehr Punkte holen. Das würde uns gut tun.“ In der Auswärtstabelle stehen die Rasenballer nur auf Rang zwölf, mit vier Niederlagen, zwei Unentschieden und zwei Siegen.

Saisonziel

So lange wie möglich auf drei Hochzeiten tanzen: Mit dem frühen Aus in der Euro-League-Gruppenphase hat RB das erste Saisonziel verfehlt. In den nationalen Wettbewerben stehen die mit dem Erreichen des DFB-Pokal-Achtelfinals und Bundesligaplatz vier gut. Ein Grund: Bis auf Emil Forsberg gab es trotz des kleinen Kaders und den meisten Pflichtspielen aller Teams keine Langzeitverletzten. Trainer, Physiotherapeuten und Ärzte haben einen starken Job gemacht. Coach Rangnick hebt die Mentalität hervor: „Was uns in jeder schweren Phase ausgezeichnet hat, wir haben uns jedes Mal aufgerappelt. Deswegen stehen wir verdient da, wo wir stehen.“ Platz vier, die Qualifikation für die Königsklasse ist das selbsternannte Ziel.

Neuzugänge

Die im Sommer verpflichteten Matheus Cunha, Nordi Mukiele und Marcelo Saracchi zeigten in der Vorbereitung sowie Euro-League-Qualifikation ihre Qualitäten. Doch je länger die Hinrunde dauerte, desto weiter entfernten sie sich von einem Platz in der ersten Elf. „Es war klar, dass sie es nicht so leicht haben. Weil sie sowohl sprachlich, als auch kulturell und was die Spielweise angeht, es auch lernen müssen. Jetzt wird es entscheidend sein, wie alle drei im neuen Jahr reagieren, wenn es direkte Konkurrenzkämpfe um die Positionen gibt. Dann müssen sie nach einem halben Jahr Eingewöhnungszeit zeigen, wie sehr sie in die Mannschaft wollen“, sagt Rangnick. In der Rückrunde stehen dem Coach mit Tyler Adams (RB New York) und dem verletzungsbedingt noch mindestens zwei Monate fehlenden Amadou Haidara (RB Salzburg) zwei weitere Neuzugänge.

Lehren Rückrunde

Ohne den internationalen Wettbewerb wird es schwieriger für den Coach, alle Fußballer im Kader bei Laune zu halten. Beispiel Torhüter: Yvon Mvogo war in der Euro League gesetzt, hat bei den starken Leistungen von Peter Gulacsi aber keine Chance, in der Bundesliga an ihm vorbei zu kommen. Mit Marius Müller steht ein dritter ambitionierter Keeper im Kader. Trotzdem sagt der RB-Coach: „Es kann schnell etwas passieren, sich einer verletzen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir einen der Torhüter abgeben.“

