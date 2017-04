RB Leipzigs Ilsanker im Interview: "Die Fans dürfen träumen, wir nicht"

Leipzig. Stefan Ilsanker kennt sie alle, die guten und weniger guten Witze über seine Heimat Österreich. Einer geht so: Kreuzgefährliche Mars-Expedition, zwei Schweine und ein Ösi in der Raumkapsel. Houston funkt: „Schwein I, alles ok mit dem Treibstoff?“ Schwein I hackt in den Computer, Houston ist zufrieden und fragt Schwein II: „Navigation top?“ Schwein II hackt in den Computer, Houston dankt und funkt den Ösi an: „Österreicher, bitte melden.“ Ösi meldet sich nicht. Houston in Sorge: „Österreicher bitte melden!“ Der Ösi meldet sich: „Ja, ja, Schweine füttern und sonst nix anfassen.“ Ilsankers Lieblingswitz. Der 27-jährige RB-Leipzig-Kämpfer ist ein Lieblingsspieler von Coach Hasenhüttl, weil er immer und auf allen Positionen kann. Ein freudbetontes Gespräch über Schmäh, Grätschen, Hand im Strafraum und die Musik, die vor Champions-League-Spielen gespielt wird.