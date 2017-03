RB Leipzigs Ilsanker und Sabitzer für österreichische Elf nominiert

Leipzig. Stefan Ilsanker und Marcel Sabitzer von Fußball-Bundesligist RB Leipzig sind erneut für Österreichs Nationalelf nominiert worden. Sie sind zwei von 13 Profis aus der Bundesliga und der 2. Liga, die Nationaltrainer Marcel Koller am Dienstag in sein 23-köpfiges Aufgebot für das anstehende WM-Qualifikationsspiel gegen Moldau und das Freundschaftsspiel gegen Finnland berief.

Die Mannschaft von Koller spielt am 24. März in der WM-Qualifikation gegen die Republik Moldau, vier Tage später folgt das Testspiel gegen Finnland. Das rot-weiß-rote Team hat in der Qualifikation für das Turnier 2018 bisher enttäuscht und liegt nach vier Spieltagen mit vier Punkten auf Rang vier. Irland führt vor Serbien die Gruppe D an.