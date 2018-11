RB Leipzigs Kapitän Orban erzielt sein Premierentor für Ungarn

Leipzig. Das ging fix: Bereits im dritten Länderspiel nach seinem Debüt für die ungarische Nationalmannschaft ist Willi Orban das erste Tor geglückt. Der Kapitän von RB Leipzig erzielte am Donnerstagabend in der Nations League gegen Estland per Kopf den Führungstreffer (8. Minute) zum 1:0. Bei Instagram schrieb der Innenverteidiger: „Erster Sieg, erstes Tor für Ungarn. Ein tolles Gefühl.“