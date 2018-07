RB Leipzigs Kevin Kampl: "Die Kommunikation wird immer besser"

Nein, ich empfinde das alles hier als perfekt. Schauen Sie sich doch um. Das Hotel ist top. Es ist warm, aber nicht tropisch heiß wie in Leipzig. Die Plätze sind klasse. So macht Arbeiten besonders viel Spaß.

Im RB-Trainingslager in Seefeld hatten sich am 29. Juli reichlich Zaungäste eingefunden. Die Elf von Coach Ralf Rangnick nahm sich Zeit für Fans. Es gab reichlich Autogramme und Selfies. © Picture Point

Im RB-Trainingslager in Seefeld hatten sich am 29. Juli reichlich Zaungäste eingefunden. Die Elf von Coach Ralf Rangnick nahm sich Zeit für Fans. Es gab reichlich Autogramme und Selfies. © Picture Point

Im RB-Trainingslager in Seefeld hatten sich am 29. Juli reichlich Zaungäste eingefunden. Die Elf von Coach Ralf Rangnick nahm sich Zeit für Fans. Es gab reichlich Autogramme und Selfies. © Picture Point

Im RB-Trainingslager in Seefeld hatten sich am 29. Juli reichlich Zaungäste eingefunden. Die Elf von Coach Ralf Rangnick nahm sich Zeit für Fans. Es gab reichlich Autogramme und Selfies. © Picture Point

Im RB-Trainingslager in Seefeld hatten sich am 29. Juli reichlich Zaungäste eingefunden. Die Elf von Coach Ralf Rangnick nahm sich Zeit für Fans. Es gab reichlich Autogramme und Selfies. © Picture Point

Im RB-Trainingslager in Seefeld hatten sich am 29. Juli reichlich Zaungäste eingefunden. Die Elf von Coach Ralf Rangnick nahm sich Zeit für Fans. Es gab reichlich Autogramme und Selfies. © Picture Point

Im RB-Trainingslager in Seefeld hatten sich am 29. Juli reichlich Zaungäste eingefunden. Die Elf von Coach Ralf Rangnick nahm sich Zeit für Fans. Es gab reichlich Autogramme und Selfies. © Picture Point

Im RB-Trainingslager in Seefeld hatten sich am 29. Juli reichlich Zaungäste eingefunden. Die Elf von Coach Ralf Rangnick nahm sich Zeit für Fans. Es gab reichlich Autogramme und Selfies. © Picture Point

Im RB-Trainingslager in Seefeld hatten sich am 29. Juli reichlich Zaungäste eingefunden. Die Elf von Coach Ralf Rangnick nahm sich Zeit für Fans. Es gab reichlich Autogramme und Selfies. © Picture Point

Im RB-Trainingslager in Seefeld hatten sich am 29. Juli reichlich Zaungäste eingefunden. Die Elf von Coach Ralf Rangnick nahm sich Zeit für Fans. Es gab reichlich Autogramme und Selfies. © Picture Point

Im RB-Trainingslager in Seefeld hatten sich am 29. Juli reichlich Zaungäste eingefunden. Die Elf von Coach Ralf Rangnick nahm sich Zeit für Fans. Es gab reichlich Autogramme und Selfies. © Picture Point

Im RB-Trainingslager in Seefeld hatten sich am 29. Juli reichlich Zaungäste eingefunden. Die Elf von Coach Ralf Rangnick nahm sich Zeit für Fans. Es gab reichlich Autogramme und Selfies. © Picture Point

Im RB-Trainingslager in Seefeld hatten sich am 29. Juli reichlich Zaungäste eingefunden. Die Elf von Coach Ralf Rangnick nahm sich Zeit für Fans. Es gab reichlich Autogramme und Selfies. © Picture Point

Im RB-Trainingslager in Seefeld hatten sich am 29. Juli reichlich Zaungäste eingefunden. Die Elf von Coach Ralf Rangnick nahm sich Zeit für Fans. Es gab reichlich Autogramme und Selfies. © Picture Point

Im RB-Trainingslager in Seefeld hatten sich am 29. Juli reichlich Zaungäste eingefunden. Die Elf von Coach Ralf Rangnick nahm sich Zeit für Fans. Es gab reichlich Autogramme und Selfies. © Picture Point

Im RB-Trainingslager in Seefeld hatten sich am 29. Juli reichlich Zaungäste eingefunden. Die Elf von Coach Ralf Rangnick nahm sich Zeit für Fans. Es gab reichlich Autogramme und Selfies. © Picture Point

Im RB-Trainingslager in Seefeld hatten sich am 29. Juli reichlich Zaungäste eingefunden. Die Elf von Coach Ralf Rangnick nahm sich Zeit für Fans. Es gab reichlich Autogramme und Selfies. © Picture Point

Im RB-Trainingslager in Seefeld hatten sich am 29. Juli reichlich Zaungäste eingefunden. Die Elf von Coach Ralf Rangnick nahm sich Zeit für Fans. Es gab reichlich Autogramme und Selfies. © Picture Point

Im RB-Trainingslager in Seefeld hatten sich am 29. Juli reichlich Zaungäste eingefunden. Die Elf von Coach Ralf Rangnick nahm sich Zeit für Fans. Es gab reichlich Autogramme und Selfies. © Picture Point

Im RB-Trainingslager in Seefeld hatten sich am 29. Juli reichlich Zaungäste eingefunden. Die Elf von Coach Ralf Rangnick nahm sich Zeit für Fans. Es gab reichlich Autogramme und Selfies. © Picture Point

Im RB-Trainingslager in Seefeld hatten sich am 29. Juli reichlich Zaungäste eingefunden. Die Elf von Coach Ralf Rangnick nahm sich Zeit für Fans. Es gab reichlich Autogramme und Selfies. © Picture Point

Im RB-Trainingslager in Seefeld hatten sich am 29. Juli reichlich Zaungäste eingefunden. Die Elf von Coach Ralf Rangnick nahm sich Zeit für Fans. Es gab reichlich Autogramme und Selfies. © Picture Point

Schon sehr. Der Kleine hat in den ersten Wochen bei meiner Freundin und mir mit im Bett geschlafen, lag in der Mitte.

Sie dürfen das neue Handy-Ver(Ge)bot umgehen und auch in der Kabine oder beim Mittagessen online bleiben.

Wenn man so ein kleines Kind hat und nicht daheim ist, will man wissen, ob alles okay ist, da kann man nicht ewig unerreichbar sein. Ich nutze das ausschließlich wegen meiner kleinen Familie. Ansonsten finde ich es gut und förderlich, dass wir Spieler uns in der Kabine oder beim Essen miteinander unterhalten und nicht jeder auf sein Handy starrt. Und es gebietet der Respekt, dass man auch beispielsweise während einer Behandlung beim Physio nicht am Handy spielt.