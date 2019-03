RB Leipzigs Kevin Kampl könnte gegen Nürnberg in die Startelf rutschen

Leipzig. RB Leipzigs Trainer Ralf Rangnick muss beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Nürnberg am Samstag (15.30 Uhr) voraussichtlich nur auf die längerfristig verletzten Amadou Haidara, Emile Smith Rowe und Dayot Upamecano verzichten. Der französische Abwehrspieler stand diese Woche nach seiner Knorpelquetschung im Knie zumindest wieder für leichte Laufübungen auf dem Rasen. "Wenn alles optimal läuft, rechne ich mit ihm in der ersten Woche der Länderspielpause. Wir wollen aber bei dieser Verletzung kein Risiko eingehen", sagte Rangnick während einer Pressekonferenz am Freitag.