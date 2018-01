RB Leipzigs Marcel Halstenberg bekommt SMS vom Bundestrainer

Leipzig. Kreuzbandriss. Brrr. Für Berufsfußballer eine der bittersten Verletzungen und gleichbedeutend mit großen Schmerzen, XXL-Erguss im Gelenk, oft einhergehenden Kollateralschäden an Menisken und/oder am Knorpel. Es folgt: Eine komplexe Operation und monatelange Reha. Im Fall von Marcel Halstenberg stellt sich der Stand der Dinge vergleichsweise freundlich dar.

Der 26-jährige Nationalspieler der Roten Bullen war beim 1:1 seiner Kollegen gegen Hamburg im Stadion, ging weder an Krücken noch trug er eine stabilisierende Orthese ums linke Knie. Und sein Gang war nicht nur aufrecht, sondern auch rund. „Ich bin selbst überrascht“, sagte Halstenberg der LVZ, „das Knie ist nicht dick, die Schmerzen halten sich im Rahmen.“ Weil sich das auch unmittelbar nach dem Trainingsunfall mit Jean-Kevin Augustin am vergangenen Dienstag so verhalten hatte, war der Ex-St.-Paulianer mit einem Fünkchen Hoffnung auf relative Entwarnung zum Knie-Spezialisten Dr. Ulrich Boenisch (Augsburg) gefahren.

Eine konservative Behandlung beim legendären Mohamed Khalifa (Hallein, Salzburg) ist übrigens kein Thema. Khalifa hat Boris Becker und zig Bundesliga stars ohne OP gesund gemacht. Gerissene Bänder und Sehnen sind für den Ägypter Fingerübungen. Der 63-Jährige steht jeden Morgen um drei Uhr auf, macht 150 Liegestütze auf den Fingerspitzen. Er braucht Finger aus Stahl, die Delinquenten brauchen Nehmer-Qualitäten und 1000 Euro. Khalifa behandelt maximal drei, vier Patienten täglich, mehr geht nicht. Khalifa aktiviert in einer brutalen Prozedur die trophischen Stoffe – und inmitten tobender Körpersäfte wächst zusammen, was zusammen gehört.

Derweil geht das RB-Casting in Sachen Halstenberg-Ersatz in die letzte Runde, das Transferfenster schließt am Mittwoch. Problem: Linksverteidiger sind seit Jahren Bückware, auch Jogi Löw musste ewig basteln, ehe er Jonas Hector (27/Köln), Marvin Plattenhardt (25/Hertha) und Marcel Halstenberg fand. Zur Erinnerung: Bei der WM 2010 in Südafrika versuchte sich Holger Badstuber hinten links. Weil der Mann über den Antritt einer Wanderdüne verfügte, wurde das Experiment schnell wieder ad acta gelegt. Philipp Lahm weigerte sich zeitlebens, gleichzeitig rechts und links zu spielen.