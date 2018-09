RB Leipzigs Marcel Halstenberg meldet sich beim 1:0 gegen Lubin zurück

Leipzig. Am 23. Januar hatte sich RB-Ass Marcel Halstenberg bei einem Trainingsunfall mit Jean-Kevin Augustin das Kreuzband gerissen, gestern kehrte der Nationalspieler nach harten Monaten in der Reha aufs Spielfeld zurück. Beim 1:0 (0:0)-Testsieg gegen den polnischen Erstligisten Zaglebie Lubin spielte der 26-jährige Linksverteidiger verabredete 30 Minuten und wies vor 492 Fans am Cottaweg nach, dass wieder mit ihm zu rechnen ist. Wenn das Knie und der Rest nicht reagieren, könnte Halstenberg schon beim Heimspiel gegen Hannover (15. September) sein Bundesliga-Comeback feiern. Die Rückkehr der einstigen tragenden Säule überstrahlte alles und jeden. RB-Coach Ralf Rangnick, der im ersten Durchgang vornehmlich seine Profis brachte und danach diversen U19-Talenten eine Chance gab: „Wichtig ist, dass Halste keine Probleme hatte. Ich bin sehr froh, dass Halste zeitnah zu einer Alternative wird. Alleine seine Standards sind eine Waffe. Wir haben heute wenig zugelassen. Die Jungen haben es gut gemacht. Guter Test.“