RB Leipzigs Marcel Halstenberg verschärft Krise seines Jugendvereins Hannover 96

Hannover. Es gab Zeiten, da wäre es für Marcel Halstenberg ein Albtraum gewesen, von der kompletten Nordkurve der HDI-Arena ausgepfiffen zu werden. Der Verteidiger ist in Laatzen an der Grenze zu Hannover geboren, durchlief alle Jugendabteilungen der "Sechundneunziger" und stand bis 2011 mit der zweiten Mannschaft auf dem Platz – für ein Spiel bei den Profis in der Arena hatte es jedoch nie gereicht. Auch den ersten Auftritt seiner Roten Bullen in Hannover hatte "Halste" wegen eines Kreuzbandrisses verpasst.

Der Heimkehrer trifft

Dass nun gerade der Heimkehrer in Minute 45 nach einem Foul an Matheus Cunha zum Strafstoß antreten sollte, lässt sich wohl unter Ironie des Schicksals verbuchen. Nur weil mit Timo Werner (Erkältung) und Emil Forsberg (noch auf der Bank) keiner der etatmäßigen Schützen auf dem Platz stand, bekam Halstenberg seine Chance.

RB ebnete das Tor den Weg zum vierten Auswärtssieg der Saison, seinen Heimatverein schoss Halstenberg hingegen noch tiefer in die Krise. „96“ wartet mittlerweile seit neun Spielen auf einen Sieg. Den ersten Auftritt in der HDI-Arena will „Halste" nach eigenen Aussagen trotzdem positiv in Erinnerung behalten: "Besonders weil ich gegen meinen Heimatverein getroffen und ein Tor vorbereitet habe, war es ein schönes Spiel für mich.“ Seinen Jubel vor den Ultras wollte dabei er nicht missverstanden wissen: "Das hat nichts mit den Hannover-Fans zu tun. Es war ein Gruß an meine Frau, die schwanger ist."