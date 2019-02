RB Leipzigs Marcel Halstenberg: „Wir sind superglücklich und dankbar“

Leipzig. Sein Bundesliga-Comeback feierte er am 23. September mit zarten vier Minuten beim 1:1 in Frankfurt. Danach war RB Leipzigs Marcel Halstenberg hinten links gesetzt, verdrängte einen Könner wie Marcelo Saracchi und klopft wieder an die Tür von Joachim Löw. Halstenberg, 27, Ehemann und werdender Vater, über eine Gegenwart, die keine Wünsche offen lässt, die gewaltigen Oberschenkel des Roberto Carlos, Yussuf Poulsens Tiefschlaf, den Kampf um die Schale/Europa und das Montag-Heimspiel gegen Hoffenheim (20.30 Uhr).