RB Leipzigs Mittelfeld-Star Emil Forsberg: "Ich bin wieder da"

Leipzig. Für Emil Forsberg neigt sich eine fast viermonatige Leidenszeit dem Ende zu. Der Schwede in Diensten von RB Leipzig hat seine langwierige Verletzung im Leistenbereich überwunden und steckt voller Tatendrang: "Ich bin wieder da. Das ist schön. Und ich will endlich wieder zocken, Tore schießen und Vorlagen geben. Ich will der Mannschaft helfen."

Seit knapp zwei Wochen ist der 27-Jährige wieder im Mannschaftstraining, ob es nach dieser kurzen Zeit und langen Pause zuvor am Sonntag beim Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf schon für einen Einsatz reicht, ist noch offen: "Wenn man mich fragt, bin ich immer bereit und ich spiele von Anfang an. Wir müssen aber schauen, ob es am Ende für 10 oder 90 Minuten reicht.“

Frau und Tochter als Motivation

Die vergangenen Monate in Behandlung empfindet der Mittelfeldspieler als die vielleicht schwerste Phase seiner Karriere: "Wenn du nicht weißt, wie lange es dauert, ist es schwer, die Zuversicht zu behalten. Aber da musst du durch, wenn du fit werden willst. Außerdem habe ich meine Frau und meine Tochter, das hilft."

Warum die Genesung am Ende länger gedauert hat als zunächst erwartet, konnte auch Forsberg nicht im Detail erklären: "Bei Adduktorenproblemen kann es aus verschiedenen Bereichen kommen. Ich war bei vielen Spezialisten, wir haben alles durchgecheckt und viele Antworten bekommen. Das Problem ist jetzt gelöst. Das ist für mich die Hauptsache." Einen Dank richtete Forsberg in diesem Atemzug an seinen Verein. "Wenn es um Unterstützung für die Spieler geht, ist RB einer der besten Clubs der Welt. Das habe ich auch bei anderen Verletzten gesehen."

Keine Zweifel an der Rückkehr

Zweifel seien ihm auch deshalb während der langen Pause nie gekommen: "Verletzungen gehören dazu. Leider hatte ich eine der langwierigsten. Aber ich hatte immer im Kopf, dass ich zurückkommen, RB helfen und wieder Spaß haben werde."

Auf Forsberg kommen nach eigener Aussage in Zukunft ein paar Stabilisierungsübungen mehr zu als zuvor, um einer erneuten Verletzung vorzubeugen. Ansonsten könne er aber wieder beschwerdefrei spielen. Davon, dass RB mit Hannes Wolf den nächsten talentierten offensiven Mittelfeldspieler von Red Bull Salzburg verpflichtet hat, wolle sich der Rückkehrer keinen Druck machen lassen: "Wenn RB einen Spieler verpflichtet, muss es ein guter sein. Vielleicht kann ich ihm ja auch noch etwas zeigen."